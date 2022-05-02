三星3奈米超車台積電？重要數據曝光

台積電在4月中的法說會曾透露，預計今年下半年量產3奈米，2奈米製程的量產時間則落在2025年，沒想到三星上周公開表示，公司將在未來幾周內量產3奈米。若此事成真，三星將搶先台積電量產3奈米，然而三星在製程利率的問題仍是外界關注焦點，先前有外媒披露，三星3奈米的良率最高僅2成，迫使部分IC 設計大廠選擇轉單至台積電。

科技網站Tom’s Hardware報導，三星上周發出一份公開聲明，內容提到公司將透過世界上首次大規模生產3奈米GAA技術來加強技術在產業領先的地位，有望在本季，即未來幾周內開始量產。

另一方面，台積電4月中法說會曾提到，3奈米製程預計年底量產，2奈米按照進度開發，預計2024年進入風險試產階段，於2025年量產。台積電3奈米使用的是FinFET架構，與三星使用的GAA架構不同，台積電要是在2奈米才轉向使用GAA架構。

若三星真的在本季量產3奈米，代表他們將超車台積電，但產品的良率仍是關注焦點，先前有外媒披露，三星3奈米由於專利IP數量的不足，導致良率僅10至20%左右，這使得客戶出現擔憂，且三星4奈米的良率雖然有較高的35%良率，但遠遠不及台積電的7成，使得高通選擇轉單台積電。

（ 中時新聞網 郭宜欣）