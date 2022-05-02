BMS晶片闢新戰場 新唐等2檔卡位

電動車、混合能源車需求大幅增加，同步推動電池管理系統（BMS）晶片市場規模看增，看準此商機，包括IC設計廠新唐（4919）、紘康（6457）均相繼宣布切入BMS晶片市場，且已擁有量產實力。

傳統車廠過去就與全球IDM大廠合作較為密切，進入電動車、混合能源車市場後，即便IDM大廠與台灣IC設計廠推出的產品效能相同，在考量到與IDM大廠過往長期的合作關係及車用產品需要至少3～5年的認證時間等情況，傳統車廠不太可能撤換既有的IDM大廠供應商，IDM大廠仍將把持大量車用BMS晶片市占，惟隨著電動車、混合能源車市場需求快速擴增，IDM大廠也開始將產能大幅移轉至相關領域，至於其他空缺出來的電動腳踏車及工具機等終端市場，即可望成為IC設計廠的新戰場。

法人指出，隨著全球IDM大廠開始大力搶攻電動車、混合能源車市場，使BMS晶片需求大幅看增，台灣IC設計廠也開始搶攻BMS晶片市場，其中又以新唐、紘康在相關領域上拓展最為積極。

其中先前成功將Panasonic旗下半導體事業併入的新唐，將其整合成日本新唐（NTCJ）子公司，因此在台灣新唐及日本新唐共同合作效益下，使BMS晶片開發腳步及客戶拓展相對較為迅速。法人指出，由於新唐可藉由日本新唐快速切入日本市場，因此後續不論在工具機或電動車等需要BMS晶片的終端市場，新唐都有望快速擴大出貨動能，成為帶動業績向上的一大關鍵，另紘康目前已經開始量產BMS晶片，並成功打入工具機、消費性市場供應鏈，有望推動營收持續看增。

新唐公告2022年第一季合併營收為107.22億元、年成長6.5％，再度改寫單季歷史新高。法人看好，新唐在日本新唐逐步展現業績效益帶動下，全年業績具備再度攻高的實力。至於紘康公告2022年第一季合併營收達2.85億元，寫下歷史同期次高。