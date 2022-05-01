三電商殺紅眼 搶母親節商機

母親節檔期本周進入買氣高峰，電商龍頭富邦媒（8454）與30家銀行合作祭出最高回饋20％，並預估今年的母親節檔期，人流較去年同期成長約四成。富邦媒第一季每股稅後盈餘4.53元，第二季營運成長動能主要來自母親節檔期的送禮需求，以及疫情升溫帶動防疫商品需求增加。



東森購物網今年以99枚東森幣即可下注抽價值46萬元的香奈兒J12鑽錶的抽獎活動最受矚目，另亦豪擲翡翠手鐲、黃金手鐲等共計1,000個獎項總值近百萬元獎品。4月29日至5月13日的母親節檔期更擴大回饋，消費滿888元共3次，回贈300元折價券，購買電視、冰箱、洗衣機全系列，滿額最高回饋10％樂透金。



遠傳friDay購物針對這波母親節檔期，祭出5折起限時破盤價，包括五一勞動節連假期間，發出5.1折限時折價券。



疫情升溫，今年母親節檔期選擇網購的比例增加，friDay購物等電商甚至針對站上【送禮館】選購商品的民眾，免費贈送精緻包裝和客製卡片快速到貨送到家。



momo購物網調查指出，母親節檔期最多人選擇贈送彩妝保養、3C家電兩大類別禮物。遠傳friDay購物觀察，日用家電、科技3C、按摩紓緩、美妝香氛、營養保健等五大類品項，以及掃地機器人、氣炸烤箱、追劇必備的平板電腦、dyson吹風機、按摩椅、眼部修護霜等，都是今年母親節檔期熱門的口袋名單。



其中，疫情升溫，保健食品的比重亦大幅增加，東森購物網近一個月站上「美容」、「餐券」、「保健食品」等關鍵字搜尋量增加，其中又以保健食品最受消費者喜愛。遠傳friDay購物最新統計，隨著疫情再度升溫，保健類商品也較去年大幅成長35％，主要集中在增強抵抗力，以及讓媽媽變美麗的保健類商品。



儘管防疫避免外出用餐，但準備一份蛋糕全家慶祝的儀式感少不了，電商一樣「攢便便」，momo網羅超過500款母親節蛋糕6折起，經典口味、造型新品、網路熱議蛋糕一應俱全。