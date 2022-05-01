IDC：全球智慧機出貨 Q1衰退8.9％
市調機構IDC最新初步資料顯示，今年第一季全球智慧型手機出貨量比去年同期衰退8.9％，不僅代表智慧型手機市場連續三季衰退，第一季出貨僅3.14億支，比IDC在2月份的預測低了大約3.5％，三星、蘋果則在供應鏈與零組件掌握程度優於競爭對手下，首季市佔率分別為23.4％、18％，都有所提升，小米、OPPO與vivo第一季出貨量年減幅度都遠高於市場平均衰退值。
IDC表示，消費者對通貨膨脹和經濟不穩定的嚴重擔憂，又有零組件缺料、運輸成本上升的壓力，以及最近上海、昆山的封城，都讓全球消費者的消費意願、特別是中國的消費者，普遍偏向負面，也讓已經很困難的局面變得更加艱難，除此以外，俄羅斯入侵烏克蘭也使得東歐與中歐對智慧型手機的需求受到影響，都讓手機品牌業者對於今年採取更為保守的策略。
IDC進一步表示，從區域角度來看，今年第一季中歐和東歐智慧型手機出貨量下滑近20％ ，不過，中歐與東歐並非全球手機出貨量下滑的「罪魁禍首」，中歐與東歐只佔全球智慧型手機出貨量6～7％、營收占比更只有5％，全球手機出貨量縮水的主因是中國和亞太地區，中國與亞太地區佔全球所有出貨量的近一半，而中國與亞太其他地區合計手機出貨量在今年第一季下降12.3％。
而在各主要品牌方面，IDC表示，三星、蘋果受惠於供應鏈與零組件掌握能力優於其他競爭對手，三星第一季出貨量僅年減1.2％，蘋果甚至逆勢增加2.2％，都明顯優於市場平均衰退幅度8.9％，而三星第一季的市佔率達到23.4％，更創下2018年第一季以來最高的市佔率，蘋果也在出貨量逆勢上升下，首季市佔率來到18％。
三星、蘋果以外的中國手機品牌業者，則都受制於中國內需市場不振、零組件缺料導致主攻外銷市場的中低價手機供應不足，第三名的小米第一季手機出貨量年減17.8％、第四名OPPO年減26.8％，第五名的vivo更年減27.7％，都比市場平均衰退幅度大很多。
雖然智慧型手機首季出貨量不佳，IDC仍樂觀認為，任何減少的需求都不會消失，只是需求何時恢復的問題。
全球智慧型手機第一季排名表
|品牌
|2022 Q1出貨量
|2022 Q1市佔率
|2021 Q1出貨量
|2021 Q1市佔率
|三星
|7,360萬支
|23.4％
|7,450萬支
|21.6％
|蘋果
|5,650萬支
|18％
|5,530萬支
|16％
|小米
|3,990萬支
|12.7％
|4,860萬支
|14.1％
|OPPO
|2,740萬支
|8.7％
|3,750萬支
|10.9％
|Vivo
|2,530萬支
|8.1％
|3,500萬支
|10.1％
|其他
|9,140萬支
|29.1％
|9,390萬支
|27.2％
|總計
|3.14億支
|100％
|3.44億支
|100％
資料來源：IDC 製表：吳筱雯