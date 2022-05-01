IDC：全球智慧機出貨 Q1衰退8.9％

市調機構IDC最新初步資料顯示，今年第一季全球智慧型手機出貨量比去年同期衰退8.9％，不僅代表智慧型手機市場連續三季衰退，第一季出貨僅3.14億支，比IDC在2月份的預測低了大約3.5％，三星、蘋果則在供應鏈與零組件掌握程度優於競爭對手下，首季市佔率分別為23.4％、18％，都有所提升，小米、OPPO與vivo第一季出貨量年減幅度都遠高於市場平均衰退值。

IDC表示，消費者對通貨膨脹和經濟不穩定的嚴重擔憂，又有零組件缺料、運輸成本上升的壓力，以及最近上海、昆山的封城，都讓全球消費者的消費意願、特別是中國的消費者，普遍偏向負面，也讓已經很困難的局面變得更加艱難，除此以外，俄羅斯入侵烏克蘭也使得東歐與中歐對智慧型手機的需求受到影響，都讓手機品牌業者對於今年採取更為保守的策略。

IDC進一步表示，從區域角度來看，今年第一季中歐和東歐智慧型手機出貨量下滑近20％ ，不過，中歐與東歐並非全球手機出貨量下滑的「罪魁禍首」，中歐與東歐只佔全球智慧型手機出貨量6～7％、營收占比更只有5％，全球手機出貨量縮水的主因是中國和亞太地區，中國與亞太地區佔全球所有出貨量的近一半，而中國與亞太其他地區合計手機出貨量在今年第一季下降12.3％。

而在各主要品牌方面，IDC表示，三星、蘋果受惠於供應鏈與零組件掌握能力優於其他競爭對手，三星第一季出貨量僅年減1.2％，蘋果甚至逆勢增加2.2％，都明顯優於市場平均衰退幅度8.9％，而三星第一季的市佔率達到23.4％，更創下2018年第一季以來最高的市佔率，蘋果也在出貨量逆勢上升下，首季市佔率來到18％。

三星、蘋果以外的中國手機品牌業者，則都受制於中國內需市場不振、零組件缺料導致主攻外銷市場的中低價手機供應不足，第三名的小米第一季手機出貨量年減17.8％、第四名OPPO年減26.8％，第五名的vivo更年減27.7％，都比市場平均衰退幅度大很多。

雖然智慧型手機首季出貨量不佳，IDC仍樂觀認為，任何減少的需求都不會消失，只是需求何時恢復的問題。

全球智慧型手機第一季排名表

品牌 2022 Q1出貨量 2022 Q1市佔率 2021 Q1出貨量 2021 Q1市佔率 三星 7,360萬支 23.4％ 7,450萬支 21.6％ 蘋果 5,650萬支 18％ 5,530萬支 16％ 小米 3,990萬支 12.7％ 4,860萬支 14.1％ OPPO 2,740萬支 8.7％ 3,750萬支 10.9％ Vivo 2,530萬支 8.1％ 3,500萬支 10.1％ 其他 9,140萬支 29.1％ 9,390萬支 27.2％ 總計 3.14億支 100％ 3.44億支 100％

資料來源：IDC 製表：吳筱雯

