全球雲端支出大增 台廠受惠

歐美國家生活逐漸脫離疫情影響，但市場對雲端服務的需求，依然維持疫情時期的高速成長。據市調機構Canalys資料顯示，第一季全球雲端服務支出達559億美元，年增率高達34％，雲端服務業者的資本支出向上提高，帶動台廠供應鏈如廣達、緯穎、英業達、台達電、光寶等業者明顯受惠。

歐美國家逐步恢復正常生活以來，筆電、桌上型電腦需求下修，智慧型手機出貨量也明顯下滑，不過疫情讓混合辦公成為常態的一部分，企業數位轉型需要更多的伺服器與AI、雲端服務，雲端需求不僅不受生活回歸常軌影響，反而持續高速成長，Canalys資料顯示，第一季全球雲端服務支出，比去年第四季成長20億美元。

從2020年以來各國深受疫情干擾，2020第二季全球雲端服務支出成長率至去年第四季為止，每一季年增率都穩定落在30％～35％，今年首季，解封的國家越來越多，但雲端服務支出年增率仍有34％，是少數沒有因為回歸常軌而受影響的產業。

Canalys進一步指出，在全球雲端服務支出中，高達62％流向全球前三大雲端服務業者亞馬遜AWS、微軟Zaure與Google Cloud，市占率以在首季33％居冠的AWS，近來專注於全球大型電信業者，拿下指標性電信業者如Verizon、Telefonica，第一季年增率達37％，Azure市佔率以21％居次、年增率更高達46％。

而老三Google Cloud雖然首季市占率僅8％，但年增率最高、為54％，在三家業者成長率都超越市場平均值的34％下，三家業者合計年增率來到42％。

隨著雲端服務支出持續成長，雲端服務業者的資本支出不斷提高，根據擁有臉書、IG與whatsapp的Meta所公布最新財報，今年Meta規劃資本支出約在290億～340億美元，年增約56％～83％，而擁有Azure的微軟則預期，今年資本支將逐季成長，以跟上雲端業務需求的成長。

至於還在投資階段、持續虧損的Google Cloud，Google母公司Alphabet也表示，還是會持續擴增Google Cloud，且除了Google Cloud之外，Google眾多服務如搜尋、YouTube、廣告、地圖、GMAIL等，都是依靠Google資料中心才能運作，Google服務日漸增長是Alphabet必須不斷對雲端基礎設施增加投資的主因。

廣達、緯穎、英業達 業績暢旺

雲端服務需求旺盛帶動伺服器代工、關鍵零組件一起暢旺，包括白牌伺服器龍頭廣達、緯穎、英業達、台達電、光寶科，業績都可望受惠。

雲端服務高速成長帶動伺服器需求，也帶動伺服器相關的關鍵零組件，如電源、PCB、風扇等不斷成長，尤其是一線雲端服務業者如Google、亞馬遜、微軟、Meta，大量採購白牌伺服器，而大型企業用戶在數位轉型下也不斷添購，同樣帶動品牌伺服器需求提升，進而拉抬品牌伺服器供應鏈出貨量。

廣達身為全球白牌伺服器龍頭大廠，外界推估伺服器營收占比約在三成以上，以去年營收1.13兆元來說，相當於伺服器營收達3,400億元以上，即使基期這麼高，在雲端服務市場樂觀、廣達在伺服器市占率提高下，廣達仍預估今年伺服器營收將維持往年的雙位數成長。

美系外資出具緯穎最新報告，重申「買進」評等，美系外資指出，緯穎兩大客戶Meta、微軟都積極增加雲端資本支出，以跟上雲端業務需求的成長，在兩大客戶資本支出高速增加下，美系外資點名買進緯穎買進。而除了Meta、微軟，全球最大雲端服務業者亞馬遜AWS，也是緯穎客戶之一。

法人也預估，英業達今年品牌伺服器營收估持平或小增，伺服器成長動能主要來自資料中心，來自北美、中國的需求都十分強勁。

台達電是品牌伺服器與白牌伺服器電源最大供應商，台達電董事長海英俊表示，伺服器需求暢旺，最近伺服器客戶高層親自寫信給他追料，而光寶繼第一季伺服器電源營收成長三成後，第二季更會成長超過雙位數百分比，成為第二季營收成長最高的產品。