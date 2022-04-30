Q1發明專利 台積電再奪第一

經濟部29日公布第一季統計，我國受理3種專利申請合計1萬7,498件，年增2％，而商標申請2萬4,450件，微增0.3％。值得注意的是，發明專利申請人中，我國台積電申請723件，不僅持續霸占本國法人之首，更是2012年公布統計以來的史上單季新高。

智慧局公布我國受理申請的三種專利件數，以發明專利1萬2,534件為最大宗，件數年增5％，主要來自外國人申請件數增加10％，而本國人申請件數4,697件，則略有減少1％；新型專利受理申請呈現年減，本外國人街下降；設計專利受理申請也為年減5％，但本國人申請件數略增0.4％，而外國人件數則下降9％。商標部分，第一季受理申請2萬2,450件，小幅增加0.3％，其中本國人申請小增2％、外國人則下降6％。

發明專利為本國人申請三種專利的大宗，其中我國企業整體發明專利申請3,745件，較去年同期小幅下降2％，智慧局解釋，主要因為中小企業申請件數（748件）減少所致，而大型企業申請2,997件，則與去年同期相當。智慧局指出，本國前十大發明專利申請人與前五大設計專利申請人均為企業，儘管企業整體發明專利申請件數減少，但前十大申請人仍有多達六家企業申請件數為雙位數成長。

在本國企業發明專利中，台積電申請723件，續為本國法人第一，申請件數不僅刷新台積電創下的最高紀錄，更是智慧局2012年開始公布季統計以來的新高；群創與南亞科同樣以98件，雙雙創下自家公司申請最高紀錄，表現相當亮眼。

在外國人專利申請部分，同樣也是以發明專利為大宗，申請件數為7,837件，年增10％。

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