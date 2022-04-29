天王級客戶加持 外資喊買這檔

美系外資出具緯穎(6669)最新報告，重申「買進」評等。緯穎大客戶Meta以及Microsoft公布最新財報和展望，在資本支出方面，Meta今年資本支出估在290~340億美元左右，年增約56-83%；而Microsoft的今年資本支也將呈逐季成長，以跟上其雲端業務需求的成長。在2大客戶資本支出的積極目標下，法人點名緯穎「買進」。

緯穎3月營收跳升至242.8億元，一舉刷新單月新高紀錄，拉抬單季營收達507.05億元、創歷年同期新高。研究機構指出，北美大型資料中心建置需求資本支出持續增加，Intel、AMD新平台轉換，以及5G、AI應用帶動伺服器需求向上；緯穎可望受惠美系大型資料中心成長趨勢。

緯穎大客戶之一的Meta，昨天也揭露了中長期目標，將使用更多的人工智能和機器學習。雖然終端零組件長短料情形，仍是短線不確定因素，但從趨勢上看來，緯穎所處的產業是相對樂觀。

緯穎日前宣布以近120億元分別為旗下海外子公司及馬來西亞新廠增資，同時在台擴增產線，另於去年底動工的大馬新廠也正建置新產能備戰，以滿足其規畫在未來2～3年內要擴增五到六倍的產能。

除了Meta和Microsoft外，緯穎今年還有新客戶亞馬遜訂單挹注營收，預期緯穎在缺料可望逐季改善之際，擺脫去年營運受缺料壓抑的困境。

緯穎與售電業者瓦特先生去年正式宣布完成綠電採購合約的簽署。透過採購合約的簽署，讓緯穎領先產業，成為電業法修法後，首家於台灣透過再生能源購電合約(PPA)直接向售電業者購買綠電，取得完整環境效益的資訊服務業者。

（時報資訊 任珮云）