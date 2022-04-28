日月光投控 看好逐季成長

封測大廠日月光投控28日召開法說會，第一季集團合併營收達1,443.91億元，歸屬母公司稅後淨利達129.07億元，每股淨利3.01元優於預期，季度營收及獲利均創歷年同期新高。

雖然包括中國封城及俄烏戰爭等外在變數造成市況不確定性增加，但部份客戶封測訂單由中國移轉到台灣生產的情況正在發生，日月光財務長董宏思表示，今年營收逐季成長目標不變。法人預估，第二季集團合併營收將成長4～9％之間。

日月光投控第一季封測事業合併營收季減8.6％達840.25億元，較去年同期成長13.9％，平均毛利率季減0.5個百分點達27.5％，較去年同期提升3.1個百分點，營業利益季減12.7％達140.12億元，與去年同期相較成長41.3％。

加入EMS電子代工事業的第一季集團合併營收季減16.5％達1,443.91億元，較去年同期成長20.9％，平均毛利率季增0.7個百分點達19.7％，較去年同期提升1.4個百分點，營業利益季減17.9％達161.13億元，與去年同期相較成長47.7％。

日月光投控去年第四季認列出售中國封測廠一次性業外收益，所以第一季歸屬母公司稅後淨利較上季減少58.3％達129.07億元，與去年同期相較成長52.3％，每股淨利3.01元。若將已出售中國封測廠的營運成績及業外收益移除，日月光投控第一季擬制性基礎（Pro Forma）稅後淨利僅較上季減少10.7％，並較去年同期成長61.7％。

由於俄烏戰爭、中國疫情封城、美國升息等外在因素影響，客戶受害及受益情況不一致，市場不確定性增加，但中國封城的確有帶動部份客戶原本委由中國封測廠代工訂單移轉到台灣生產。

日月光財務長董宏思表示，雖然大環境變數多，造成智慧型手機銷售下滑，但高效能運算（HPC）、網通、車用等晶片封測需求續強，加上IDM廠擴大封測委外，今年營收逐季成長目標不變。

基於目前市況，日月光投控預期在擬制性基礎上，第二季封測事業合併營收將略優於去年第四季，毛利率將略優於第一季。

EMS電子代工事業合併營收將與第一季相當，營業利益率將略低於第一季。法人預估第二季集團合併營收將較上季成長中至高個位數百分比，等於季增率將介於4～9％之間。董宏思說，若新台幣匯率持續貶值，毛利率表現會優於預期。