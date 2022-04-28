穩懋Q1每股賺2.08元 預期Q2營收下滑

穩懋(3105)公布2022年第1季財報，其中第1季稅後盈餘為7.86億元，季減53%，單季每股盈餘為2.08元；穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑high-single digit百分比，單季毛利率預計約為high-twenties至low-thirties水準。

穩懋今天舉行線上法說會，穩懋今年第1季合併營收為55.97億元，季減22%，年減7%，營業毛利為17.14億元，季減41%，年減15%，在產能利用率下滑下，單季合併毛利率為30.6%，季減9.9個百分點，年減2.9個百分點，營業淨利為9.16億元，季減54%，年減23%，營業淨利率16.4%，季減11.4個百分點，年減3.5個百分點，單季稅後盈餘為7.86億元，季減53%，年減28%，單季每股盈餘為2.08元。

就產品組合來看，2022年第1季Cellular占比為50%到55%；Infra約20%到25%，WiFi約5%到10%，其他約占14%。

穩懋第1季產能利用率約70%，折舊費用約10.58億元，資本支出約13.2億元。

受到大陸智慧型手機庫存調整影響，穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑high-single digit百分比(約6%到9%)，單季毛利率預計約為high-twenties(26%到29%)至low-thirties(31%到34%)水準。

（時報資訊 張漢綺）