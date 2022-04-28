日月光投控 第一季每股淨利3.01元

封測大廠日月光投控28日召開法人說明會，第一季集團合併營收達1,443.91億元，歸屬母公司稅後淨利達129.07億元，每股淨利3.01元優於預期，季度營收及獲利均創歷年同期新高。日月光投控預期第二季集團合併營收將季增中至高個位數百分比。

日月光投控第一季封測事業合併營收季減8.6％達840.25億元，較去年同期成長13.9％，平均毛利率季減0.5個百分點達27.5％，較去年同期提升3.1個百分點，營業利益季減12.7％達140.12億元，與去年同期相較成長41.3％。

加入EMS電子代工事業的第一季集團合併營收季減16.5％達1443.91億元，較去年同期成長20.9％，平均毛利率季增0.7個百分點達19.7％，較去年同期提升1.4個百分點，營業利益季減17.9％達161.13億元，與去年同期相較成長47.7％。

日月光投控去年第四季認列出售中國封測廠一次性業外收益，所以第一季歸屬母公司稅後淨利較上季減少58.3％達129.07億元，與去年同期相較成長52.3％，每股淨利3.01元。若將已出售中國封測廠的營運成績及業外收益移除，日月光投控第一季擬制性基礎（Pro Forma）稅後淨利僅較上季減少10.7％，並較去年同期成長61.7％。

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