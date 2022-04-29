兩岸保生慈濟文化節 VR 互動遊海滄

廈門市海滄區第15屆兩岸保生慈濟文化節，28日上午活動正式啟動。為避免疫情感染，今年以網路互動為主，建置VR網頁，使用者在螢幕上動動手指，可以走近海滄青礁慈濟祖宮、中醫藥園區、顏思齊紀念公園，有女聲閩南語配音，非常有趣。VR網站入口https://7c8ruevvf.wasee.com/wt/7c8ruevvf

過去14屆的海峽兩岸（海滄）保生慈濟文化節，通常有台灣信眾前往參與，但自疫情以來，兩岸往來不便，但仍交往不輟，今年臺灣廟宇慶祝保生大帝1044年壽辰，海滄寄來專屬口罩，受到台灣信徒的歡迎。

28日上午9時，保生慈濟文化節上線，面向全球開播，台灣、新加坡、馬來西亞等地的保生大帝廟宇執行人員，均以錄製影片方式，青礁祖宮祝壽。

線上保生慈濟文化節，以線上活動+文創設計作品網路投票+VR互動的模式，結合線下小規模研討會，闡揚保生文化「健康、慈濟、和諧」理念，強調「雲端相會敬慈濟，同心攜手兩岸情」，深入宣傳大道公吳真人的仁心仁術，以及海滄作為大陸第一個台商投資區的開放模範。

進入VR網站，有閩南語發音的全程介紹，字正腔圓的廈門腔，非常有趣。內容有慈濟祖宮介紹，還可以實境遊覽中醫藥園區、漆畫中心、顏思齊紀念公園以及17世紀的古今形勢之圖，還有保生大帝歷史知識相關的有獎問答。