變數太多！彭双浪：面板谷底翻轉 難料

友達對於後續景氣變化展望相對保守，董事長彭双浪指出，戰爭、再加上升息、通膨、大陸疫情封控，打亂景氣循環節奏，無法完全估計何時谷底翻轉，等到庫存回到合理範圍時，供需就會回到比較平衡的水準。

彭双浪表示，今年大環境有太多變數，年初預期今年景氣循環回到季節性變化，第一季淡季，逐季往上、第三季旺季，但是2月發生俄烏戰爭、再加上通膨、升息、大陸疫情封控管理，打亂了景氣循環的節奏，無法完全估計何時谷底翻轉。

因為對於景氣看法保守，現在所有製造商都更有紀律在管理庫存，獲利掉到一個程度時做產能調整，讓產業紀律比較好，不會盲目生產、盲目殺價。等到庫存回到合理範圍時，供需就會回到比較平衡的水準。

回顧過去液晶循環，2016年、2019年景氣循環都是因為供給面的不平衡，大陸面板產能集中開出，面板供給一下子增加太多、一時之間無法消化。這一次供給面還好、沒有增加太多。但是外界環境，戰爭、疫情、通膨、升息等等影響之外，現在大陸面板廠的產能市占率超過50％，在面板供給和價格的主導強，所以這次是什麼結果還很難說。

友達過去幾年在加值產品上努力，中高階產品比重高，少量多樣、商用、醫療產品的著墨多，景氣循環衝擊就沒有那麼大。

彭双浪笑說，不論大環境是黑天鵝還是灰犀牛，對友達自己本身還是很有信心，所以今年提升資本支出，去年資本支出180億元、今年增加到450億元，主要投資在高階產能上。