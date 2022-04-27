聯電Q1營收、獲利攻頂 Q2可望續締新猷

晶圓代工大廠聯電（2303）27日召開法人說明會，受惠於產能全線滿載及調漲價格，第一季合併營收634.23億元，歸屬母公司稅後淨利198.08億元，同創歷史新高，每股淨利1.61元。聯電預期第二季季度營收可望續締新猷。

聯電第一季合併營收季增7.3％達634.23億元，較去年同期成長34.7％，連續十個季度改寫歷史新高紀錄，平均毛利率季增4.3個百分點達43.4％，較去年同期大增16.9個百分點，營業利益季增26.8％達223.34億元，較去年同期成長逾1.9倍，歸屬母公司稅後淨利季增24.2％達198.08億元，與去年同期相較成長89.9％，每股淨利1.61元。

聯電對第二季營運維持樂觀，晶圓出貨量較上季增加4～5％，晶圓平均美元價格增加3～4％，平均毛利率達45％，產能利用率維持100％。法人預期聯電第二季營收將較上季成長7～9％，有機會上看690～700億元續創新高。

聯電共同總經理王石表示，強勁的半導體需求使聯電各個晶圓廠產能持續滿載，第一季儘管晶圓出貨量微幅下降，更高的平均售價仍提升了整體營收。雖然全球終端產品需求因新冠肺炎疫情受到波動，聯電的業務仍因電子裝置中矽含量（silicon content）增加，以及各項新型產品應用的結構性趨勢而持續成長。

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