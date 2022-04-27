台積赴美成本驚天沈重？張忠謀說真心話

赴美成本比台灣高50％ 台積電為何要去？張忠謀說出真心話

台積電創辦人張忠謀認為，美國缺乏大量製造晶片的人才，且生產的單位成本比台灣高50%，會造成發展晶片生產在地化的困難，強調此舉是「昂貴浪費又白忙一場」，然而發言卻與台積電現階段在美國亞歷桑那州設廠的決定相左，對此，已經在2018年退休的張忠謀表示決定並不是他下的，但他認為，「台積電是在美國政府的敦促下才這樣做。」

美國科技新聞網站The Register報導，張忠謀以嘉賓身分出席智庫布魯金斯學會的活動，談到美國推行晶片生產在地化的策略，直白表示，「美國生產的成本讓人卻步，單位成本比台灣高50%。」

張忠謀認為，美國想增加國內晶片的產量是昂貴浪費又白忙一場的舉動，主要是美國雖然有大量設計晶片的人才，但卻相當缺乏製造晶片的人力。張忠謀從台積電奧勒岡工廠的經驗發現，「即使多安排美國或外籍人員，但都沒辦法降低成本。」

在此狀況下，台積電為何仍選擇赴美國亞利桑那州設新廠？已在4年前退休的張忠謀表示，建立美國新晶圓廠的決定不是他下的，台積電是在美國敦促下才這樣做的，我們（台積電）認為應該這樣做。

張忠謀也說，美國提供的數十億美元的補貼仍遠遠比不上，推動晶片製造商在地化所需要的投資金額，「美國的晶片產量一定會增加，但生產的單位成本也會增加，這對美國在國際競爭上並不是一件好事。」

（中時新聞網 郭宜欣）