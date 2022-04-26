英特爾快超車台積電了？專家曝真相

日前台積電法說會，總裁魏哲家證實台積電2奈米仍維持2025年下半年或年底量產的計畫，與此同時，競爭對手英特爾也喊出，2024年就能量產2奈米的目標，被認為有技術超車台積電的可能，然而外媒認為，從過去不時有推遲計畫的經驗來看，對於英特爾能否達標持保留態度，需要時間證明。

The Register、PC Gamer報導，台積電預計2024年進行2奈米試產，2025年下半年或年底量產，這可能暗示著競爭者局面的轉變，依照目前台積電的計畫，最快2026年才能出貨給客戶，同年新推出的智慧型手機、電腦甚至是伺服器才會搭載2奈米晶片。

台積電說明2奈米製程規劃後，英特爾也出面喊話，2024年初就能生產20A（2奈米）且2024年下半就能更進一步生產18A（1.8奈米）晶片，比原先預期的2025年還要快上好幾個月。

報導認為，若英特爾能依約完成製程的研發，代表2025年就有技術超車台積電的可能，但從過去經驗來看，市場對於英特爾製程頻頻出包，量產計畫不斷延後的印象仍相當深刻。

反觀，台積電向來信守承諾，市場的信任度優於英特爾，要等到英特爾真的能如計畫公開4、3、2、1.8奈米製程，且台積電無法按原計畫量產時，英特爾才有機會登上龍頭寶座。

市場研究機構IC Knowledge負責人Scotten Jones對英特爾的技術持樂觀態度，「英特爾最近加速在技術節點的開發，讓我相信有翻轉劇本的可能，並憑藉其 18A節點超越競爭對手台積電和三星。」

（時新聞網 郭宜欣）