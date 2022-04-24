印度Q1手機出貨成長緩 小米成重災戶

受到缺料影響，市調機構Canalys表示，第一季印度智慧型手機出貨量僅年增2％、為3,800萬支，比起往年成長率約一成左右明顯下滑，而印度市場龍頭小米雖然仍穩居冠軍，可是在缺料影響低階產品交貨下，首季出貨量年減24％，是最大受災戶。三星在印度出貨量也年減2％，前五大品牌中僅有realme克服缺料威脅，首季出貨量年增率高達四成。

印度2020年智慧型手機需求，一度受到封城抗疫情影響而大幅下滑，2021年上半年先因疫情爆發影響買氣，後有手機4G晶片與各種半導體零組件缺料，已經明顯影響印度智慧型手機市場銷售主力中低階產品。

Canalys表示，缺料問題在今年第一季沒有改善，零組件供應斷斷續續，是印度第一季智慧型手機出貨量僅年增2％的主因。

3月中下旬深圳、東莞一度封城一周，以深圳是印度手機零組件來源最大集散地來說，一度讓印度手機市場飽受驚嚇，不過珠三角封城最終對印度手機出貨量影響似乎有限，Canalys表示，零組件供應吃緊其實就是從3月開始舒緩一些。

而也因為零組件供應不足，單價低、毛利率也偏低的4G手機率，先被手機品牌犧牲，影響最明顯就是靠著低價紅米系列掃印度市場的小米。

根據Canalys資料顯示，小米第一季在印度市場出貨量僅有800萬支，比去年同期的1,050萬支、大減24％，市佔率也因此下滑七個百分點、至21％，但是同樣是主打低價、高CP值的品牌realme，則因為備料相對充足，第一季在印度出貨量衝上600萬支，年增40％，市占率不僅年增四個百分點至16％，排名也從去年首季的第五名、躍升至今年的第三。

三星手機最大工廠設於越南，疫情對生產、運送的干擾不嚴重，可是在缺料影響下，第一季在印度的出貨量比去年同期小減約10萬支，為690萬支、穩坐亞軍，市占率為18％、年減一個百分點，至於vivo、OPPO也都受限於零組件短缺，出貨量分別年減15％、13％。