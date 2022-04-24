陸封控衝擊 面板Q2展望趨保守

面板法說周登場 友達26日打頭陣

面板法說周登場，友達打頭陣、率先在26日舉行法說，也將為第二季景氣定調，接下來包括中光電、LGD、以及瑞儀的法說會將陸續登場。今年第一季以來面板價格持續走跌，面板廠獲利進一步被壓縮，而先前友達董總都透露中國封控管理對於供應鏈衝擊大，第二季展望恐將趨於保守。

第一季IT面板價格跌幅擴大，整體大尺寸面板出貨動能疲弱，使得面板廠第一季營收的表現略遜於預期。友達第一季合併營業額為815.3億元，較前一季減少12.4％，與去年同期相比減少1.7％，為近五個季度以來的低點。群創和彩晶第一季營收雙雙寫下近七個季度以來的低點，群創第一季合併營收約698.86億元，年減16.6％、季減12.6％，彩晶第一季合併營收約49.56億元，季減6.7％、年減37.2％。

受到面板價格崩跌影響，面板廠去年第四季獲利大縮水，彩晶本業轉虧，今年第一季面板廠營收走低，獲利還將進一步受到壓縮。特別是4月份營運變數更多，在俄烏戰爭和高通膨影響下，大尺寸面板需求更顯疲弱，先前跌勢趨緩的電視面板在4月份跌勢又逆轉擴大，第二季面板價格的走勢備受市場關注，也引發市場擔心面板廠恐將出現單月虧損。

此外，中國新冠疫情再起，上海、昆山、蘇州等長三角地區啟動封閉管理，復工時間一延再延，而且物流停擺更重創供應鏈。先前友達董事長彭双浪和總經理柯富仁都提出警語，認為各地和各個生產環節變化大，客戶也因為長短料無法生產，不只追料還要追司機，即使復工，供應鏈要恢復正常生產可能還需要一個季度的時間調整，衝擊第二季營運。而中光電先前也預期4月受到封閉管理影響，出貨可能減少一成。

友達在蘇州有面板模組廠、在昆山則是有一座6代LTPS面板廠，而瑞儀在吳江和南京都有廠區，中光電在大陸廠區更是遍及昆山、蘇州、吳江、寧波，群創則是在寧波、南京都有模組廠。封閉管理對於第二季營運的衝擊，也是市場關注的焦點。

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