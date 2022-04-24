雲端方案助攻 M31產品上市快五倍

半導體矽智財（IP）廠M31（6643）與電子設計自動化（EDA）業者益華電腦（Cadence）攜手合作，在益華電腦雲端特徵化分析方案助攻下，M31能夠高效率提供超低功耗的基礎IP元件庫，加快先進製程IP的交付時間，同時還能有效提升五倍的IP產品上市時間。

M31公告3月合併營收月增5.0％達0.86億元，與去年同期相較成長12.0％，第一季合併營收季減32.0％達2.48億元，與去年同期相較仍成長16.2％。M31預期今年營收逐季走高，晶圓代工廠產能滿載投片及調漲價格，有助於權利金收入提升。

M31與益華電腦合作並採用其CloudBurst平台，進一步完備其現有的Cadence Liberate Trio Characterization Suite分析套件基礎架構，從而加快其先進製程IP的交付時間。CloudBurst平台可在安全、隨時可用的雲端環境中，輕鬆存取Liberate Trio套件，將設置時間縮短25倍，並使M31能夠有效提升五倍的IP產品上市時間。

為了提供高品質的精品IP，M31需要額外的硬體運算資源來補足既有的地端伺服器設備，因此採用CloudBurst雲端平台，將設計工作轉移到CloudBurst，意味M31無須進行前期資本支出或投入專門的資訊科技資源來購置設備，從而節省了時間和金錢，並且能夠同時滿足先進技術的設計要求，縮短客戶交期，降低硬體成本和風險，對M31營運帶來有效助益。

此外，Liberate Trio套件採用快速分散關鍵小組件（Bolt）技術，這是一種整合型的作業分配系統，它為M31提供了在雲端中跨1萬個並行中央處理器的可靠特性。M31總經理張原熏表示，CloudBurst平台與M31目前經過生產驗證和晶圓代工認證的Liberate Trio環境相結合，提供了一個安全的、以雲端為基礎的特徵化解決方案，使M31能夠更快速研發新產品以滿足上市時間的目標。

隨著晶圓代工新增產能開出及價格調漲，去年積壓的新製程及新晶片開發案將在今年加速進行，M31看好今年營運重拾成長動能。M31第一季雖受淡季影響，但已取得美國及日本車用晶片IP訂單，並獲美國及中國的AI／HPC運算處理器採用，法人預期全年美元營收成長15～20％且續創歷史新高的目標可望達陣，年度獲利將賺逾一個股本。