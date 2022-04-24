華擎多元化發酵 營運向上

板卡廠華擎（3515）去年在疫情干擾下歷經供應鏈缺料、貨運嚴重塞港，及越南廠停工等諸多挑戰，仍交出營收、獲利雙創高的表現，全年大賺近兩個股本。展望今年，雖預期全球景氣變數多，惟看好旗下多元化產品策略持續發酵，除板卡業務之外，在商用IPC工業電腦、伺服器等市場需求續看增，加上針對電競消費市場亦擴增新產品線，2022年營運仍將力拚延續成長動能。

華擎致股東報告書出爐，針對去年營運表現，華擎指出，在面對供應鏈受到原物料缺料、材料成本大幅攀升及新台幣強勢升值下，透過積極增加在台、陸之代工夥伴、提升物料安全庫存、調整產品策略及配合價格調整等因應，包括全年營收、營業利益及淨利，皆刷新其歷史新高紀錄。

占華擎營運比重最高的主機板業務，去年受到停工、CPU供應吃緊及顯示卡市場嚴重供不應求、連帶影響主板銷售動能，而有所下滑，不過華擎也同步受惠其它產品線動能同步增揚的帶動下，維穩成長步調，華擎主板業務之比重亦因此在去年首度降至五成以下。

看好AIoT產業成熟、雲端應用普及，加上5G應用加速落地發展，華擎在企業用戶市場持續聚焦深度學習、巨量分析、製造業工廠自動化及雲端運算等技術應用、產品之開發，為旗下IPC工業電腦、迷你電腦及伺服器等業務拓展動能。

另在消費端，則透過品牌多元化、策略結盟，及擴展新產品線，提供消費者全套專業電競品牌產品，以擴增其在電競市場的影響力及營收。華擎並預計在今年正式跨足電競顯示器市場，最快在第二季底、第三季就將端出全新電競顯示器產品線，期進一步擴大電競業務營運動能。

華擎預期來自疫情的變化、半導體供應鏈及貨運緊俏等問題仍將在今年持續帶來挑戰，在確立以產品／品牌及市場的多元化發展策略為長期營運主軸後，華擎將以穩健開拓新商用／消費性產品、及新市場來擴增新成長動能，同時降低因特定產品線造成的營運波動，力拚全產品線今年業務齊揚，延續營收、獲利成長動能。