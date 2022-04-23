和碩龜山廠停工 特斯拉成苦主

疫情持續升溫，23日本土確診數高達4,126例，疫情指揮中心邀集六高風險縣市首長開會後達成共識，居家隔離天數將縮短為7天。與此同時，科技廠員工染疫情況持續發生，和碩龜山廠爆發移工群聚確診，桃園市對該廠下達五天停工令；聯發科也傳出多名員工確診事件，新竹辦公室配合進行消毒。

指揮中心與台北、新北、基隆、桃園、高雄及花蓮等六個高風險縣市首長，召開視訊會議後決議，未來採取「重點疫調」，指揮官陳時中並強調，綜觀各國經驗，多數國家居家隔離天數以7天為主，各縣市首長對隔離7天有共識，指揮中心將召開會議形成最後實施方案。

而桃園市23日也對和碩龜山廠祭出停工令，和碩對此表示，全力配合政府防疫要求與措施，但未評論停工五天對營運的影響，業界則指出，龜山廠停工最大苦主首推和碩車用大客戶特斯拉。

據了解，和碩在台灣共有兩座廠，分別位於新店、龜山，發生移工群聚染疫的龜山廠，是2020年新購置的廠房，目前以生產車用產品為主，電動車大廠特斯拉是最重要的車用客戶，和碩為特斯拉代工中控台與電控單元，主要供應特斯拉美國廠所需。

也傳出疫情的聯發科則表示，公司疫情相關處理措施，均依中央防疫規定及公司營運持續管理計劃（BCP）運行，目前疫情對營運無重大影響。業界則表示，聯發科已進行員工分棟辦公，因此染疫的影響程度可降到最低。