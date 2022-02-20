NAND Flash漲價 這些台廠受惠

俄羅斯與烏克蘭衝突，缺貨題材伺機再起，有望成為資本市場追逐新亮點。

烏克蘭是全球玉米、小麥等穀物及鋁、鎳、鈀金、鉑金等有色金屬的出口國，俄羅斯不僅礦產豐厚，石油及天然氣也是重要出口國，影響範圍不容小覷。

兩者所掌握的重要半導體關鍵原料恐也有斷料風險，全球半導體生產將因此受到影響，成為聯準會升息以外，主導近期電子股行情走勢的另一變數。

半導體缺料風險 成熟、先進製程都躲不過

美國電子材料市調機構Techcet報告指出，美國多家半導體廠製造用的鈀(Pd)、氖(Ne)及六氟丁二烯(C4F6)等關鍵原料高度依賴俄羅斯及烏克蘭，有超過九○％的氖透過烏克蘭供應(全球市佔七○％)，三五％的鈀是來自俄羅斯。

一旦雙方衝突再升級，美國制裁俄羅斯，俄羅斯則透過中斷原料報復美國，美國半導體產業首當其衝，也會影響全球供給量。

鈀為生產DRAM、NAND Flash及感測器的主要原料。氖為半導體微影製程的KrF雷射所需，成熟製程深紫外光(DUV)及先進製程極紫外光(EUV)曝光機台都需使用氖。

氖是俄羅斯鋼鐵製造時所產生的副產品，俄羅斯所生產的氖會送到烏克蘭一家專業公司進行純化作業再出口美國。六氟丁二烯用在半導體蝕刻製程，美國每年消耗八噸的六氟丁二烯，俄羅斯則為六氟丁二烯主要供應國家。

烏克蘭除了氖氣，也供應全球約四○％氪氣及三○％，分別用於KrF雷射及蝕刻製程。由於烏克蘭氖、氪、氙市場供應量大，若戰爭不幸爆發，半導體製程的電子氣體將陷入緊缺。

花旗集團預估目前記憶體業者握有六～八週的關鍵氣體庫存，高於正常值的四週，但仍擔心因戰事而影響生產。KrF雷射也用於目前市場供應短缺的八吋晶圓二五○～一三○奈米成熟製程，相關製程產品包括電源管理晶片(PMIC)、微機電系統(MEMS)、MOSFET及IGBT等。

NAND Flash成少數受惠者

俄羅斯與烏克蘭衝突，對整體半導體產業恐是弊多於利，僅供需原已準備反轉的NAND Flash，有望因此擴大供給缺口，進一步推升報價反彈幅度。

記憶體大廠威騰電子(Western Digital)及鎧俠(Kioxia)兩間公司位於日本境內四日市及北上市的NAND Flash合資工廠在一月中發生化學原物料污染，將減少3D NAND Flash位元產出。鎧俠已告知客戶四月起3D NAND Flash出貨將受影響。

根據威騰預估，此事件將導致NAND Flash約6.5EB產出位元受到影響，市場估算可能將減少全球NAND Flash第一季位元生產量約三～四％。

但由於鎧俠受損部分尚未合併計算，市場預估產出影響缺口最高可能達16EB，相當於單季總消費量約十％，影響全年約二．五～三％產能。

第二季供需及報價將反轉

市調機構TrendForce則預估，總產能損失約13EB(兩家各6.5EB)，衝擊分布在第一季及第二季，總計約占兩季三．七％及全年一．七％。扣除損失部分，兩家陣營位元產出增長率從二七．四％降至二一．二％，產業全年產出成長率從三二％降至三○％，與市場原預估今年NAND Flash市場位元需求成長約達三○％相同。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1121期》)

（中時新聞網）