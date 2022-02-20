可摺疊iPhone概念圖曝光 估這時間上市

可摺疊iPhone最新概念圖曝光！郭明錤預測這時間點上市

蘋果有望推出可摺疊的智慧型手機！外媒披露，設計師將摺疊版iPhone命名為「iPhone Air」流出的渲染圖則可見手機設計為三眼鏡頭且為無埠設計，此外，知名分析師郭明錤也表示，蘋果摺疊機預計在2023年之前推出，且類似三星Galaxy Z Flip的翻蓋式設計。

國外科技媒體Phonearena報導，三星是可摺疊智慧型手機的先行者，而蘋果有意推出自家版本的摺疊手機。最新曝光的設計概念來自設計師Antonio De Rosa，他將此款手機命名為iPhone Air，可能搭載5奈米的Apple M1晶片。

知名分析師郭明錤則透露，蘋果預計在2023年前推出摺疊機，設計會與三星的翻蓋式設計有所相似。目前流出的渲染圖可見，iPhone Air後攝影鏡頭的排列方式與後面板對齊。

另一張渲染圖則顯示，iPhone Air螢幕上的瀏海設計消失，改採類似驚嘆號符號的挖洞設計，且機身為無埠設計，這項設計也是前知名設計師Jony Ive離開蘋果前未能完成的目標。

報導指出，蘋果一直都在嘗試可摺疊機的各項設計，並持續關注消費者對三星旗下摺疊機產品的反應。

（中時新聞網 郭宜欣）

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