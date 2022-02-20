2022亞太科技趨勢：個人化、ESG

Lenovo：隨處工作、個人化、ESG將成2022年亞太區科技發展主流趨勢

科技品牌Lenovo（聯想）針對2022年發布亞太區科技發展預測，歷經兩年疫情催化，隨處工作的混合工作模式日漸普及，更舒適、直觀等個人化體驗的科技使用方式，同時更加重視碳中和及環境保護等趨勢逐漸成為主流，這也進一步確立了Lenovo產品與服務的未來發展方向，並為其長遠的轉型奠定基礎。

過去一年在遠距辦公趨勢的帶動下，視訊軟體使用率大幅提升，亞太地區有更多企業將加速採用功能更強大的資訊科技服務，以打造更聰明且靈活的混合辦公工作模式。Lenovo指出，這種新興工作型態的興起得益於多種創新技術。

首先是更先進的人工智慧，現已發展到能有效去除城市中的背景噪音、提高隱私度，並實現無縫連網的功能。另AR擴增實境也將扮演重要角色，以智慧便捷的方式匯集大量資訊，方便用戶隨時使用。此外，遠端桌面解決方案、特別是整合雲端服務與企業級安全防護的方案，可讓員工隨處辦公，同時獲得必要的IT支援。

至於其它堅持沿用舊有系統、盼一切能恢復過往模式的企業，往往拒絕改變。但面對勞動人口年輕且多元的亞洲市場，Lenovo也指出，這些守舊的公司將越來越難招募人才與凝聚員工向心力。

在混合工作模式普及下，作為個人重要生產工具之一的電腦，也將變得更加人性化。由於人類的生理構造並不適合長時間對著電腦螢幕、及在鍵盤上不停打字，但現代人一天除了睡覺以外，多數時間都在使用科技產品。Lenovo認為，未來的產品設計也因此必須更符合人體工學，即使長時間使用也不會造成身體負擔。

展望2022年及將來，Lenovo表示，鍵盤和觸控板將不再是開發重點，反而是折疊式面板（flexible display）、人體工學滑鼠、觸覺回饋裝置、語音與文字雙向轉換服務，及結合人工智慧的直覺式輸入技術成為主流趨勢。

此外，網絡安全科技的升級，也將使得依賴密碼的安全機制成為過去式，Lenovo指出，未來的安全機制將以人工智慧和精準感測技術為優先。公開金鑰基礎架構（Public Key Infrastructure，PKI，即目前用來登入行動銀行應用程式的安全機制）和多因素驗證（Multifactor Authentication, MFA）的應用會隨之增加，扭轉過度仰賴密碼的局面。

進入2022年後，網路與裝置安全機制將更偏重運用指紋、臉部、虹膜和聲音等人體特徵的生物辨識技術。相關感測技術的發展，也能讓使用多種語言、識字程度不一的偏鄉人口有更多機會享受科技的便利。

「永續發展」是近兩年全球的熱門關鍵字之一，也是亞太區市場開始正視可持續發展問題的重要里程碑。以台灣為例，金管會於2020年8月25日發布了「公司治理3.0-永續發展藍圖」，透過規範來強化企業社會責任（CSR）報告書中的ESG資訊揭露，同時立法院也於去年宣布著手進行氣候變遷法相關立法、修法工作，皆使得企業產品是否符合可持續發展原則，開始納入設計時的重要考量之一。

在此前提下，永續材料將受到亞太各地產品製造商青睞，不僅使用率大增，取得也更容易。Lenovo表示，未來能立足市場的產品須將結合如回收塑膠、纖維與金屬，生物塑膠等可自行分解的材料，及亞洲地區常見的竹子等可再生原料再製生產，方能受到消費市場的青睞與認同。