折疊機熱銷 機構件廠迎成長潮

折疊手機長線成長性佳，手機因為可折疊的特性，不少零組件用量加倍，而且以軸承為主的機構件，比起現有直式智慧型手機複雜、難做，售價與毛利都提高。台灣手機機構零組件業者包括散熱廠雙鴻、尼德科超眾，軸承廠兆利、軟性銅箔基板廠台虹、PI薄膜大廠達邁等，都有機會受惠於折疊機的成長潮。

三星是全球折疊機出貨量最高的龍頭廠，可是，大多數機構件供應鏈都以韓國本地廠商為主，台灣供應鏈要攻入軸承這類折疊機機構件核心的難度高，台灣供應鏈能搶到三星折疊機商機，還是以散熱概念股為主。兩大散熱雙雄雙鴻、尼德科超眾都可望受惠，尤其是長期與三星合作的雙鴻，散熱板VC除了三星擴大採用之外，雙鴻也已打入中國手機品牌供應鏈，法人預估，雙鴻今年每股盈餘可望上看18元。

隨著中國品牌開始大力搶進折疊機，在三星折疊機機構件不容易接獲訂單的台灣供應鏈，在陸系品牌都能分到一杯羹，法人認為，率先打入華為、OPPO、榮耀等折疊機的軸承廠兆利，可優先受惠，去年底陸廠一波折疊機新機上市潮，已明顯帶動兆利11、12月營收跳升，而且兆利折疊機軸承良率也上升。兆利則表示，折疊手機是今年營運主要成長動能，針對折疊手機，兆利將擴充折疊機相關檢測及組裝設備，。

達邁則表示，從材料角度來說，折疊手機價值優於一般手機，達邁在相關PI上已跟國際大廠接軌，繼去年營收創新高之後，預期今年有機會比去年繼續成長，

軟性銅箔基板廠台虹看好折疊機需求，除鎖定5G新材料，也持續開發細線路、柔性材料、高導熱散熱、不同顏色保護膠片等新產品，並且去年大手筆資本支出15億元，比前一年大增三倍。