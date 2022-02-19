陸行之點評4大咖 台積1數字海放英特爾

英特爾宣示2025年重回領先，不僅PK台積電，還圖謀收購英國晶片商安謀（ARM），對英特爾頻出手，知名半導體分析師陸行之再潑冷水，繼譏其不如學美光來台設廠，又點評4大半導體巨擘，相較台積電今年成長率高達30％，英特爾僅個位數，諷刺砸大錢，展望卻太保守。

英特爾17日舉行投資者會議，執行長基辛格（Pat Gelsinger）除定下3～4年內，營收兩位數成長的高目標，並宣示積極推進先進製程發展，除晶圓代工服務（IFS）將成立汽車部門，也規劃2024年上半年量產2奈米製程，並宣示2025年前重回領先地位，與台積電爭奪產業霸主的較勁意味濃。

陸行之以4大指標廠商的成長力道來分析，I公司（英特爾）今年僅有低個位數成長，2023年~2024年轉為中高個位數成長，至2025年~2026年則有兩位數，約10％~12％成長。反觀台積電今年預估成長率25％~30％、2023年起更維持15％~20％長期成長趨勢。

A公司（AMD）在不包含併購的情況下，公司預估今年成長31％，展望明後兩年，彭博社預估2023年成長15％、2024年成長8％。至於N公司（NVIDIA），彭博社預估今年成長27％，成長率同樣逐年遞減，明後年各有17％、11％的成長幅度。

陸行之認為，英特爾花了這麼多心力，投了這麼多資本開支，從資本支出投入比例來看，展望太保守，但唯一值得注意的是，2022年到2026年，半導體業將加速自谷底翻揚，但AMD、NVIDIA明後年展望卻看似後繼無力，是否因此導致英特爾決定保守為先。

此外，陸行之日前才批評，英特爾即便想透過擴大資本支出來追趕台積電，還是難以縮短技術及成本差距，光是1顆晶圓的製造成本，就比台積電的200美元多出1倍，還不如仿效美光直接來台設廠，反而能先降低晶圓製造成本。

除了陸行之狠酸，華爾街對英特爾最新的晶片計畫也興趣缺缺。Piper Sandler分析師Harsh Kumar表示，英特爾的雄心壯志不會對NVIDIA和AMD構成立即威脅，認為英特爾只想找到正常的節奏，並不期待奪得多少市占率，並認為在當今艱難的競爭下，該計畫欠缺可信度，也看不到毛利率成長。

（旺得富理財網 李宗莉）

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