陸非蘋「機」戰不止 最大贏家聯發科

大陸智慧型手機市場去年第四季依舊由蘋果站穩市佔率龍頭，市佔率逾2成，惟值得注意的是，榮耀自華為分割出來後，市佔率快速提升，上季已經達16.7％，位居第二名，只是除蘋果市佔率超過2成外，第二名到第五名彼此間的差距相當小，但由於該四家品牌皆為台灣聯發科（2454）重要客戶，隨著OPPO、Vivo和榮耀有機會在大陸智慧機高端市場和折疊機市場持續擴張市占率，也有利於聯發科5G SoC（系統單晶片）穩定成長。

Counterpoint Research數據顯示，大陸智慧型手機市場去年第四季整體出貨量較2020年同期下滑了11％，蘋果依舊是最大贏家，在大陸市佔率高達21.7％，排名第二的為榮耀，市佔率由從7.5％一口氣增長到16.7％，第三名到第五名分別為OPPO、vivo、小米，市佔率分別為16.6％、16.5％以及16.1％，彼此間的差距咬得非常近。

只是，儘管蘋果拿下第一，但合計第二名到第五名品牌手機的市佔率高達65.9％，顯示非蘋陣營在大陸的勢力依舊龐大，這也有利於聯發科坐穩行動晶片（AP）出貨王的寶座。

蘋果去年第四季在大陸市場穩居第一，坐穩龍頭，其實蘋果自iPhone13系列新品發布後，其在大陸旗艦高端市場的表現就一直相當亮眼，至於第二名的榮耀，則是自華為分割出來以後，市佔率快速提升，已經拿下16.7％的市佔率，榮耀也已經發布旗首款摺疊機Magic V，在大陸市場也引發不少迴響。

聯發科去年推出的天璣9000，在大陸市場其實在客戶端OPPO、vivo等反映均相當正向，首款終端產品也預計將在3月問市，今年聯發科在旗艦5G SoC的布局也相當積極，下半年還會看到搭載毫米波的首款天璣產品。

展望2022年，OPPO、Vivo和榮耀有機會在大陸智慧機的高端市場和折疊機市場持續擴張市占率，此外，即將到來的移動世界大會上，大陸手機品牌廠商也將向國際市場發布更多新款技術或產品。

（時報資訊 王逸芯）

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