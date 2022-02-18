解任潘健成董事案 群聯一審勝訴

NAND Flash控制IC廠群聯因財報訴訟，投資人保護中心向新竹地方法院訴請前董事長潘健成解任董事一職案，新竹地方法院對此駁回上訴，代表群聯在一審勝訴。

潘健成對此表示尊重與欣慰之意，亦籲請投保中心尊重法院的裁判，早日止息已持續數年的紛擾。

群聯2016年爆發的財報事件，引發潘健成遭投保中心在2019年依據證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項第2款，主張潘健成不適任董事一職，並向新竹地方法院訴請裁判解任董事職務。

該訴訟結果於18日出爐，新竹地方法院宣判，一審駁回投保中心訴請解任董事案，代表群聯一審勝訴，潘健成無需解任公司董事職位。群聯表示，公司營運一切正常，判決結果對群聯財務業務並沒有影響。

潘健成指出，該財報事件自發生以來，他本人即主動到案說明亦積極配合調查，並如實告知整個始末，是為了因應險惡的商場競爭，以及厚植公司的長遠發展，而做出權宜商業規畫，既未侵害群聯利益、亦沒有欺騙投資人的念頭。

群聯表示，公司奉主管機關指示重編財報，其結果亦顯示對於歸屬於公司的淨利及股東權益等並未發生變動。對於法院判決駁回投保中心發起的解任董事訴訟，潘健成表示，尊重與欣慰之意，亦籲請投保中心尊重法院的裁判，早日止息已持續數年的紛擾。

事實上，群聯近年以來業績表現逐步向上成長，顯示營運並未受到財報案影響，群聯2021年全年合併營收達625.57億元、年成長29.0％，改寫歷史新高。

法人看好，群聯去年獲利水準將有機會改寫新高表現，且進入2022年後，在威騰（WD）、鎧俠（KIOXIA）等合資工廠產線受到污染後，將使NAND Flash合約報價提早升溫，將同步推動群聯今年營運動能持續成長，全年業績再創新高可期。