南亞科買2.5億度綠電 邁向淨零碳排目標

南亞科（2408）落實綠色製造策略，18日宣布與寶島陽光再生能源股份有限公司簽署十年綠電採購協議，購買總量達2.5億度再生能源電力，大幅超前現有契約容量法規，積極推動綠色生產，朝淨零碳排目標邁進。

南亞科技此次簽署再生能源協議，將自2023年起每年使用2,500萬度再生能源電力，十年總量達2.5億度綠電，相當於減少二氧化碳共計約125,500公噸，等同322座大安森林公園一整年的碳吸收量，更可供應63,900戶家庭一年的用電。

南亞科技致力推動環境永續，2021年銷售的節能產品達到87％的營收占比，每年可以替消費者省下逾7.1億度的電力。在減少溫室氣體排放方面，製程含氟氣體之排放削減率超過93％，可降低每年約50萬噸二氧化碳的約當排放。在節能方面，公司自2017年起透過ISO環境節能平台的各項改善措施，晶圓廠共累計節省了5,850萬度電。

南亞科技總經理李培瑛表示：「今天我們和寶島陽光簽署再生能源供應合約，代表著南亞科技落實綠色製造的重要里程碑。未來我們持續追求產業與環境共生共榮，攜手優質夥伴，共同努力節能減碳、減緩溫室氣體排放，共創循環經濟價值。

南亞科技已加入國內的淨零行動聯盟，同時也承諾達成科學基礎減碳目標（Science Based Targets，SBT），並積極籌備加入RE100等國際倡議，以接軌國際，邁向2050年淨零排碳之目標，為整體環境、社會及經濟的正向發展持續努力。

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