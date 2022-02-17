玉山科技協會理事長 和碩董座童子賢出任

玉山科技協會17日中午改選常務理事與理事長，由和碩董事長童子賢當選新任理事長，副理事長則由旺宏董事長吳敏求、鈺創董事長盧超群當選。

17日的改選餐敘中，電子產業（鴻海、華碩、宏碁、鈺創、旺宏、和碩等），四大金控公司（國泰、中信、富邦、台新等）、電信產業（遠通集團、台哥大）、二大律師事務所（理律、眾達）、三大會計師事務所（安侯建業、勤業眾信、安永）都到齊，其中，代表生醫的「東洋製藥」董事長前行政院長林全，以及開設「名山學堂」傳授知識的前行政院長毛治國，也在本屆理事陣容中。

童子賢在當選致詞時表示，他會努力去促進玉山成員之間的分享與交流，台灣玉山科技協會創立於2001年，那一年台灣與大陸同時加入WTO，後來20年兩岸的經濟面貌有很大的改變，也改變了亞洲與全球科技版圖與風貌，他期待玉山繼續作為台灣最大的知識交流、經驗分享平台，也繼續造福玉山會員能掌握更多瞬息萬變的科技創新創業機會。

會議除了選出正副理事長，也選出KPMG主席陳俊光、理律法律事務所所長李念祖、國泰金控第三代同時也是國泰世華銀行副董事長蔡宗翰、宏碁集團第二代暨智聯服務董事長施宣輝、金仁寶集團第三代暨康舒董事長許介立、眾達法律事務所主持律師陳世杰、東洋藥品董事長林全、永豐餘第三代何奕達為常務理事，常務監事則由理慈法律事務所共同創辦人蔡玉玲、國際通商法律事務所執行合夥律師邵瓊慧、兩岸研究發展基金會董事長丁守中當選常務監事，並由蔡玉玲律師擔任召集人，蔡玉玲除了是理慈創業律師同時也是前政務委員。

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