半導體月缺3.4萬人 沒理工科 園藝系也OK

疫情讓全球陷入晶片荒，電動車、元宇宙、AI等新興領域的發展，更推升台灣半導體產業的重要性；人力銀行統計顯示，2021年第4季半導體業平均每月職缺數達3.4萬，人才缺口創7年新高；半導體主管表示，以前應徵要理工科系，現在新人實在太難找，現在連農學院「園藝系」的畢業生，也能接受邀請前往面試。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，去年新冠疫情爆發，東南亞國家曾大規模停工，轉單效應下，台灣外銷導向的高科技、製造業都缺工，預計外銷產業的人才荒將從去年延續到今年底。

半導體產業主管表示，工程師具備高學歷是必備條件，但這波人才荒的情況下，農學院、文學院或商學院的畢業生，也有機會進入半導體，前提是從月薪近4萬元助理工程師做起，由於助理工程師有一套處理事情的SOP，虛心學習、工作能長期穩定才是重點，表現良好未來仍有晉升工程師、百萬年薪的機會。

楊宗斌表示，非理工也能切入半導體產業，如高學歷、外語能力強，可以擔任半導體國外業務工作，具行銷能力的人可以擔任電子產品的品牌行銷人員，而科技業也需要稽查、財務管理以及品管等非理工科系人才加入團隊的需求。

另台泥企業團昨宣布啟動2022年徵才計畫，去年成立的子公司三元能源科技預計2年內要徵才超過350人，職缺涵蓋設備工程師、機電、人資，以及採購、財務等主管。首波將於高雄開放100個線上預約與30個實體面談名額，薪水部分採個別面議，因為是新公司，預料有比較大空間。

外貿協會培訓中心則宣布2022年國企班要推出5種訓練班別，包「數位跨域組」、「經貿實戰組」，要提供包括簡報提案、虛實整合會議、產業報告等持續強化語言的戰力訓練。該班學員去年結業，在華碩、微星、鴻海等大型企業徵才活動上，每1人就獲4.7個工作機會，超級搶手。

（中國時報 洪凱音 、 王玉樹）

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