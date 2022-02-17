英特爾併高塔2大盤算曝光 新唐成大贏家

英特爾（Intel）15日宣布以54億美元收購以色列晶片製造商高塔半導體（Tower Semiconductor），市場研究機構TrendForce認為，英特爾藉此可提升成熟製程及區域生產實力，可謂一舉數得，交易案若順利完成，將有助英特爾擴大晶圓代工業務範疇。

TrendForce指出，高塔半導體的2021年第四季營收在全球晶圓代工市場位居第9名，分別在以色列、美國及日本供設有7座廠房，整體12吋約當晶圓產能占全球約3％。其中，以8吋產能較多、占全球8吋晶圓產能約6.2％。

製程平台方面，高塔半導體可提供0.8微米至65奈米等少量多樣化的特殊製程工藝，主要生產射頻絕緣上覆矽（RF-SOI）、電源管理（PMIC）IC、CMOS影像感測器（CIS）、離散元件（Discrete）等產品，將幫助英特爾在智慧型手機、工業以及車用等領域擴大發展。

TrendForce認為，儘管英特爾欲與台積電及三星競爭，但英特爾過往以製造CPU、GPU等處理器平台技術為主，且與超微（AMD）、輝達（NVIDIA）等部分採用10奈米以下先進製程客戶仍存在競爭關係，委託英特爾代工產品可能性較低，成為發展代工業務的限制。

為擴大晶圓代工業務影響力，TrendForce認為，英特爾收購高塔半導體的主要考量有二，一是可協助英特爾補足成熟製程技術和拓展客戶基礎，二是地緣政治下在地化生產與供應分配的考量。

TrendForce指出，高塔半導體長期專注於多元成熟製程工藝，營運將受惠通訊技術升級、新能源車滲透率增加等因素帶動，其中又以RF-SOI及PMIC需求相對強勁，正可彌補英特爾代工型態較單一且客戶受侷限問題。

再者，高塔半導體工廠據點分布於亞洲、泛歐（EMEA）與美洲三大區域，符合英特爾降低供應鏈過度集中亞洲的策略方向。且英特爾在美國與以色列皆有長期投資及工廠據點，產能調度可望藉由收購更具彈性，進一步避免因地緣政治風險伴隨而來的斷鏈危機。

此外，TrendForce指出，此項收購案的另一大看點，是英特爾將與微控制器（MCU）廠新唐（4919）成為夥伴關係。高塔半導體的3座日本廠，最初是2014年與松下（Panasonic）合資設立的子公司Panasonic TowerJazz Semiconductor擁有，雙方分別持股51％及49％。

隨著新唐2020年斥資2.5億美元收購Panasonic半導體事業（PSCS），上述3座廠轉為高塔半導體與新唐共同持有，持股仍為51％及49％。在英特爾正式收購高塔半導體後，3座廠將由英特爾主導營運。

TrendForce認為，英特爾在完成收購高塔半導體後，將攜手新唐在工業及車用MCU、PMIC等產品線合作，當中亦包括如CIS、MCU、金氧半場效電晶體（MOSFET）等原Panasonic相關技術。

（時報資訊 林資傑）

延伸閱讀

航運只是跌深反彈？ 8檔迎接作夢行情

俄烏緩解？專家押寶這5檔 普丁不打更賺

跟對科技趨勢穩穩賺 3族群挑出7檔明星股

俄烏戰情緩解 IC設計大反攻

高盛大摩喊買 這檔ABF指標股上看400元