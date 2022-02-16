義隆跨入車電市場 策略投資奇美車電

IC設計大廠義隆電子（2458）積極跨入汽車電子市場，近期傳來佳音。此次策略投資奇美車電，並結合義隆的人工智慧（AI）技術，雙方全力展開新世代先進駕駛輔助系統（ADAS）的相關應用，共同以具市場競爭力的產品一起開拓國內外汽車市場。

義隆電子表示，這次投資奇美車電，持股超過三成，並占有四個董事席次，同時義隆電子董事長葉儀晧擔任奇美車電董事長，與原有的經營團隊一起拓展汽車市場。

義隆電子指出，雙方將以義隆電子與中研院共同研發最新YOLOR物件偵測技術為核心，再改良的AI邊緣運算演算法ELAN-Net，整合至奇美車電開發的嵌入式AI影像邊緣運算平台，發揮YOLOR多任務運算即時化處理的特性，除了可以應用在汽車及工業移動機械車等既有客戶渠道外，也已攻入未來日益成長的電動車（巴士）市場，展現企業多角化的營運布局。

奇美車電團隊從2006年致力於車用嵌入式影像辨識應用領域（Embedded Image Vision Edge Applications）的智慧化系統設計開發，從光學設計、軟/硬體規劃、數據探勘分析、乃至於各類物件的偵測、追蹤、預測、分析與決策等皆自主掌控核心技術。