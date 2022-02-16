富邦媒2021年EPS18.02元 攀高峰

富邦媒（8454）16日公告2021年財報，累計合併營收884億元，較2020年成長31.5％，EBITDA約為49.92億元，年增64.5％；合併稅前純益40.8億元，歸屬於母公司業主稅後純益32.8億元，每股盈餘（EPS）18.02元，年增68.8％，表現亮眼。

2021年第四季合併營收為268.7億元，較2020年同期成長30％；EBITDA年增44％達13.85億元，歸屬於母公司業主稅後純益9.2億元，單季每股盈餘（EPS）5.04元，較2020年第四季成長50％。

富邦媒表示，新冠肺炎疫情重塑消費習性，momo能領先同業維持高成長，來自於積極突破顧客對線上虛擬通路服務的想像。至2021年momo站上已集結超過340萬件商品，合作品牌數已突破2萬。疫情下面臨猛爆性的宅食商機，momo積極拓展生鮮服務，強化發展「品牌最多、品項最多、品質最好」三大指標，同時推出老饕美味標章，為消費者把關品質。momo旗下子公司富立保代亦推出防疫險與疫苗險，透過「零接觸」線上投保，協助消費者升級抗疫的備援能量。

倉儲物流運轉能量在疫情下也彰顯其至關重要的地位。擘劃短鏈物流為momo長期重點發展策略，近年積極投入全台倉儲基礎建設，以提升整體物流效能與應變實力。至2021年momo投入營運的物流中心、主倉、衛星倉共已達42座。為強化南台灣物流網絡，繼台南永康物流中心作為前哨站營運啟用後，接續「南區儲配運輸物流中心」也正式動土；「中區物流中心」亦覓得適合的物件，正緊鑼密鼓地的規劃中。

數位浪潮蓬勃，為提供會員多元momo幣兌換選擇，momo積極開拓使用情境。momo幣除了可在momo購物兌抵、跨業行銷活動運用、momo聯名信用卡累幣等；去年第三季全新開啟會員使用「myVideo租/購片折抵」服務；爾後觸角再延伸至「電信帳單線上折抵」服務，成功跨足電信、影音兩大兌抵服務領域。

隨著營運規模持續增長，2022年momo將持續深化會員服務力，包括持續擴展momo幣使用場景，壯大momo幣生態系；加速物流佈建的腳步；以及數據賦能持續優化服務等。

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