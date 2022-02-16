摺疊機待蘋果助燃 2024出貨上看3千萬支

研調機構看好，未來幾年摺疊手機在蘋果的加入戰局下，在2024年總量將達3,000萬支，且在售價上也會相對親民，相較現在下降一半，也是快速提升用戶比例的原因之一。

研調機構Canalys預估，2024年摺疊智慧機的年出貨量將達到3,000萬支，此數據也象徵，2021年至2024年摺疊智慧機的複合年增長率（CAGR）將達53％。

Canalys也表示，摺疊機除未來幾年快速成長外，平均銷售價格（ASP）也將從2019年的售價下降，到2024年約落在1,000美元左右。

Canalys數據顯示，2021年摺疊手機的全球出貨量約890萬支，年增長148％，相較一般智慧型手機多出了7個百分點，但其中高端Android手機的出貨量卻下降了18％，因此，Android手機製造商正在積極更新產品型態，以利未來待蘋果推出摺疊機後，方可和其一較高下。

目前非蘋陣營中有摺疊機的包括三星、華為、OPPO以及小米，但台灣市場中僅三星引進販售，其他業者都還在觀望中。摺疊機市場目前仍處於初期階段，市場均認為待蘋果推出摺疊新品後，將可以帶動市場快速成熟，另外，Google也傳出年底有機會推出首款摺疊機新品。

目前關於蘋果摺疊機的相關訊息有限，去年外電即報導過，iPhone摺疊機將以掀蓋式設計，螢幕展開時可達9吋，相機規格也會大升級，進階成四鏡頭，但推出時間恐要再等等，預計落在2023年。

（時報資訊 王逸芯）

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