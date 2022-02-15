台積破天荒!今起至4/15買回自家股1,387張

晶圓代工龍頭台積電15日召開董事會，通過包括業績獎金與酬勞的去年員工分紅共計新台幣712億290萬元。而為了吸引及留任公司高階主管與關鍵人才，董事會核准發行2021及2022年限制員工權利新股，總市值約達27.5億元。為抵銷其所造成股權稀釋影響，台積電宣布自今（16）日起，於集中交易市場買回相同股數的公司股份並將辦理註銷。

引起投資人關注的是台積電買回自家股票的股價區間，介於444～960元之間，其960元的高價設定，遠高於15日收盤價633元。

台積電董事會核准2021年員工分紅總計約新台幣712億290萬元，其中員工業績獎金約新台幣356億145萬元已於每季季後發放，而酬勞分紅約新台幣356億145萬元將於今年7月發放。但因員工人數增加，此次分紅的平均值約125萬元，低於去年的139萬元。

台積電董事會通過發行限制員工權利新股留才。台積電表示，為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2021年限制員工權利新股共138.7萬股。

鑒於上述發行限制員工權利新股將增加流通在外股數，為抵銷其所造成的股權稀釋影響，同時核准通過自集中交易市場買回相同股數的公司股份並將辦理註銷。台積電再三強調，這「與一般公司先買回庫藏股再發給員工的做法不同。」

台積電公告為維護公司信用及股東權益，將自2月16日至4月15日自公開市場買回138.7萬股，自集中市場買回價格區間介於444～960元之間，若股價低於區間價格下限將繼續買回。

此外，台積電董事會亦核准發行不超過普通股逾296萬股的2022年限制員工權利新股案，以台積電15日股價633元計算，新股總市值達18.73億元，並將呈送2022年股東常會核准，此次董事會核准透過發行限制員工權利新股留才的總市值達27.5億元。

台積電預期2022年在新冠肺炎疫加速數位轉型、5G及高效能運算（HPC）產業大趨勢（megatrend）及車用晶片強勁需求的帶動下，晶圓代工產能將全年吃緊。隨著過去幾年的龐大產能投資開始轉化為營收貢獻，台積電樂觀看好今年接單滿到年底，全年將維持產能緊繃現象，而預估全年美元營收預期較去年成長25～29％，法人預期年度新台幣營收將突破2兆元大關。