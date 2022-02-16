大併購時代 英特爾拚晶片製造 對陣台積電

英特爾15日宣布以54億美元現金收購以色列晶片製造商Tower半導體公司，未來將靠Tower在以色列、美國、日本的製造廠房來壯大英特爾晶片製造實力，與台積電、三星電子一較高下。



而在同時，英特爾的勁敵超微（AMD）已在14日完成收購同業賽靈思（Xilinx）。這筆交易總價500億美元，號稱半導體產業最大規模購併案，未來將讓超微在資料中心晶片市場與英特爾近距離競爭。

Tower在那斯達克上市交易，14日收盤價33.13美元，相較之下英特爾出價每股53美元溢價60％。消息公布後Tower股價15日早盤一度暴漲46.24％，尾盤稍稍收斂至47.07美元，收漲13.94 美元，大漲42.08％，而英特爾股價上漲1.81％至48.44美元。

總部設在以色列北部城市拿撒勒（Nazareth）的Tower專攻半導體製造，應用領域涵蓋汽車、消費電子裝置、醫療器材、工業設備等。該公司在以色列、美國加州、德州及日本都設有廠房。



英特爾在執行長基辛格（Pat Gelsinger）上任後便一心想突破技術瓶頸，重建當年製造實力。今年1月英特爾宣布將在俄亥俄州投資至少200億美元興建晶片園區，預期未來園區內最多將有8座廠房。英特爾也宣稱未來10年將在當地投資1千億美元擴充產能。



近兩年來全球電子裝置需求爆量再加上晶片嚴重缺貨，使半導體業興起整併潮。去年夏天英特爾曾提議收購格羅方德（GlobalFoundries），無奈最終格羅方德決定推動股票上市。



超微執行長蘇姿丰表示，超微的晶片技術與賽靈思的系統單晶片、現場可程式晶片結合能發揮互補作用，因此獲得各國主管機關核准收購案。相較之下，輝達電子（Nvidia）收購晶片設計商安謀（ARM）一案卻因涉嫌壟斷市場，遭到多國主管機關打壓而告吹。



蘇姿丰看好超微與賽靈思合併後將在資料中心晶片市場打下大片江山，未來也將搶攻人工智慧、5G通訊、車用晶片及航太、國防等應用市場。雙方合併後將由蘇姿丰擔任執行長，賽靈思執行長Victor Peng將擔任新成立的自適應及嵌入式運算事業總裁。