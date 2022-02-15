台積開1職缺震撼學界 張忠謀3年前曾預言

一向都找理工相關科系人才為主的晶圓代工龍頭台積電，最近加開「商業情報分析師」，首次指定要找政治學博士，引發學界一片熱議。針對地緣政治的重要性，台積電創辦人張忠謀早在約3年前就指出，台積電將成為兵家必爭之地，且在此前不久的論壇上，仍指這情況依然不變，台積電地位越來越重要。

台積電最近開出新職缺，有別以往主要誠徵理工科學生，這次要找尋經濟學、國際關係或同等學程的博士學位，同時具有超過4年的數據分析或市場研究資歷，且持續追蹤美中政經動態，並有良好的理解，工作內容為研究美中台關係和政治經濟學，目前已有超過百名求職者應徵。

台積電在職缺內容表示，隨著業務在全球的規模和複雜性不斷成長，「我們正在尋找商業情報分析師，需熟知地緣政治和經濟變化對IC產業供應鏈所帶來的影響」。

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩在臉書發文，樂見台灣企業認真看待政治經濟分析，這樣才是台灣智庫和社會科學好好發展的動力，而台灣企業也確實需要這一塊。

台積電創辦人張忠謀約3年前就曾指，台積電將成為兵家必爭之地，地位會越來越重要。而台積電此前赴美設廠，延攬英特爾遊說大將、前全球公共政策副總裁克里夫蘭（Peter Cleveland）擔任副總經理，加強台積電與華府間的溝通。

時至今日，晶片荒的背景下，台積電的重要性不斷提升，張忠謀在去年10月的台灣玉山科技20周年慶祝大會暨論壇受訪時指出，「台積電現在仍是地緣政治的兵家必爭之地，地位會越來越重要」。

延伸閱讀

台積董事會拍板 去年員工分紅712億元

台積電六連霸專利王 近2千件申請破紀錄

台積求才政治學博士！這群人嗨爆