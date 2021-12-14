新聞分析｜台積萬國來朝 付訂將成業界常態

全球半導體產能供不應求且短缺情況恐延續到2023年，台積電因過去10年採取的高資本支出策略，現在坐擁先進製程及成熟製程龐大產能，在產能嚴重不足情況下，不僅IC設計廠及IDM廠都來爭取更多產能，就連受晶片缺貨所苦的汽車產業也不斷要求台積電支援，台積電現在的產業地位已可用「萬國來朝」形容。

而此次英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）親自造訪台積電希望爭取更多產能，台積電要求英特爾預付訂金才願意為其打造3奈米專線並保留產能，除了顯示台積電這座「護國神山」在全球半導體產業的崇高地位已牢不可破，未來晶圓代工廠要求客戶預付訂金且需保證訂單量作法將成業界新常態。

新冠肺炎疫情加速數位轉型，5G及人工智慧（AI）應用遍地開花，晶片需求出現跳躍成長，半導體產能供不應求的結構性問題浮上檯面且短期難以解決，美國白宮還因此召開多次會議，希望能加速解決晶片缺貨問題。然而，解決晶片缺貨唯一最直接方法就是更積極擴產，但近年全球各大經濟體通膨壓力如影隨形，擴產成本呈現等比級數上升，現在就算要建置一座月產能3萬片的28奈米晶圓廠的投資成本，與5年前相較至少增加三成以上。

半導體產能建置成本愈來愈高，晶圓代工廠雖可透過漲價來轉嫁成本，但現階段積極擴產仍有風險，因為倘若2～3年後終端需求轉弱，晶圓代工產能出現供給過剩，等於現在的龐大投資將會變成未來虧損的包袱。

所以，包括台積電、聯電、力積電、世界先進等業者，原本只要求中小型客戶要簽長約及預付二成至四成不等的訂金，現在也開始要求大客戶預訂產能同時也要先付訂金，並且要求保證訂單量，屆時若訂單量不夠也要付全部金額。

英特爾此次來台與台積電洽談晶圓代工合作，想要爭取更多先進製程產能，台積電要求先付訂金，也等於立下產業新規定，把營運風險大幅降低。