英特爾要3奈米專線 台積電：先付訂金

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）14日與台積電董事長劉德音相見歡，據業界傳言，英特爾此行希望能夠在未來2～3年爭取到更多台積電先進製程晶圓代工產能，且涵蓋製程包括7奈米及6奈米、5奈米及4奈米、以及3奈米等，而台積電則希望英特爾在3奈米部份可以先預付訂金。法人預期英特爾可望在1～2年內成為台積電前三大客戶之一。

基辛格此次來台主要目的是與台積電討論晶圓代工合作事宜，但雙方對於行程及洽談內容保密到家，對於外界消息也不予評論。由於高效能運算（HPC）應用的高速成長，英特爾的中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）需求強勁，設計上已朝向小晶片（chiplets）或晶片塊（tiles）的方向發展，所以英特爾就算已宣布大擴產，自有產能仍不足以因應未來需求，因此希望可以爭取到台積電更多先進製程產能。

設備業界消息指出，英特爾希望爭取到未來2～3年更多台積電先進製程產能，涵蓋製程包括7奈米及優化後的6奈米、5奈米及優化後的4奈米、以及3奈米等。其中在3奈米部份，英特爾希望能跟蘋果一樣，由台積電設立專線來代工生產英特爾的CPU及GPU。

設備業者分析，對台積電來說，3奈米產能建置成本已大幅拉高，且英特爾也有自建產能，考量到若為英特爾設立專線，未來英特爾若將訂單拉回自有廠內生產，可能會造成產能無法得到最有效運用並推升營運成本，因此，台積電方面則希望英特爾能夠預付訂金，才願意替英特爾設立3奈米晶圓代工專線。

基辛格13日晚間搭乘專機抵台，14日以簡短影片說明訪台緣由，強調與晶圓代工龍頭台積電是緊密合作的夥伴關係。基辛格在影片中表示，很高興能回到台灣，回到這個造訪過許多次的地方，只是受到疫情的影響，在擔任英特爾CEO後，直到現在才有機會回到這裡。

基辛格表示，新冠肺炎疫情加速了一切數位化的過程，刺激了快速的創新和前所未見的工作、學習和互動模式。這種轉變為半導體的需求帶來爆炸性成長，而處於數位化革新的中心正是台灣，台灣擁有一個完整豐沛的生態系並且成為產業的關鍵樞紐之一。

基辛格強調，英特爾在過去36年與在台灣的客戶和合作夥伴緊密合作，在這些夥伴關係中，包括了英特爾與台積電的長期深遠關係。台積電在許多方面協助英特爾與半導體產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品，「台積電所獲得的成就，真的很了不起！」