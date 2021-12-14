大玩兩面手法！張忠謀昔戳破Intel內幕

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）才剛批評台灣不是穩定的地方，暗示台積電有地緣政治風險後，基辛格隨即安排訪台行程，有望與台積電高層見面，前後態度大相逕庭引起網友們熱議。事實上，台積電創辦人張忠謀先前就曾表示，英特爾將台積電視為主要競爭對手，會一直說台積電的壞話，就是想要搶美國政府的補助。

基辛格月初在演講上呼籲美國政府不應該補助台積電、三星等外國企業在美設廠，應該多補助當地的晶片商，才能將半導體設計與IP（智慧財產權、知識產權）優勢留在美國。此外，基辛格也批評台灣不是一個穩定的地方，每周有逾20架共機侵擾，暗示台積電有地緣政治風險。

隔沒幾天張忠謀獲邀出席司法院演講時，曾就此事回應，他認為，基辛格近期不斷對台積電與台灣說壞話，主要是因為台積電是主要競爭對手，且英特爾也想要搶美國政府的補助，目前美國政府的錢有一部分給當地製造商，台積電設廠是川普政府邀請過去的，也會領到補貼，只是基辛格想要更多一些。

有趣的是，基辛格抵台後發布預錄影片問候台灣，影片中提到台積電與英特爾長期的夥伴關係，「台積電在許多方面協助英特爾與產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品。台積電所獲得的成就，真的很了不起。」

基辛格的言論再引起PTT網友們熱烈討論，許多人狠嗆基辛格口嫌體正直，「那他之前的言論到底在幹嘛XDD」、「人在台灣不得不這麼說」、「尚書大人真機靈」、「不安好心啦，黃鼠狼給G拜年」、「雙面人不可信，沒什麼利多，訂單真的簽出來再說」、「笑死，等下回去美國再罵台積電。」

（中時新聞網 郭宜欣）