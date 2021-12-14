研華攜偲捷、凌群等 秀數位轉型成果

工業電腦廠研華（2395）以「攜手產業夥伴 引領AIoT數位創新」為題，攜手銳鼎、達易、偲倢科技、凌群科技、環研智聯、工研院和邑控科技等行業共創夥伴，於2021年台北自動化工業大展共同展示智慧工廠、智慧機械設備，及環境能源管理等三大領域完整解決方案，助力推動台灣中小企業數位轉型。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，新冠肺炎疫情衝擊全球產業，讓許多企業不得不正視數位轉型的必要性，尤其製造業更積極引進各項智慧科技應用，希望能降低成本、提高生產效率，進而在後疫情時代搶得先機。

而為能加速製造業者透過智慧化與自動化進行數位轉型，今年特別鎖定智慧工廠、智慧機械設備，及環境能源管理等三大領域，提供結合產業專業知識（Domain Know-how）與軟硬體設備的完整解決方案，一次滿足製造業各式轉型需求。

研華一直以來致力實踐「智能地球推手」的企業願景，並藉由多年自身產業經驗以及與台灣在地行業夥伴合作，積極以共創模式協同建構各行業生態體系，發展廠內實例落地應用。

延續過往模式，今年研華與多家行業夥伴攜手合展，包含與偲倢科技與凌群科技展示AI、設備運維解決方案；與攜手銳鼎科技、達易智造針對在流程式和離散式製造，展出智慧工廠等數位轉型方案；在環境與能源，則聯手環研智聯、工研院和邑控科技等產業夥伴，透過AIoT核心技術提供綠電、再生能源和水務等相關應用方案。

在智慧工廠部分，WISE-PaaS數位工廠戰情中心、智慧工廠數位轉型解決方案（銳鼎、達易）、長距離、高穿透LoRaWAN智能監測方案等多項解決方案。

智慧機械設備：自動化設備AI智能方案、被動元件高速AI瑕疵檢測（偲倢科技）、單面向飛拍控制與AI瑕疵檢測（偲倢科技）、設備預知保養（凌群科技）等方案。

環境與能源：智慧變電站監控管理方案、智慧水務運維管理方案（環研智聯、工研院和邑控）、智能PV維運監控方案。

為強化生態夥伴互動交流，研華將在每日上午11：30進行研華WISE-4000系列、WISE-STACK混合式工業雲新品發布，以及每日下午14：30邀請夥伴偲倢和凌群分享產業落地成功案例，讓有志於啟動轉型計劃的製造業同業，能藉此交流並能順利地完成轉型之路。此外，攤位現場也將於每日上午11：00、下午14：00及16：00舉辦定點導覽，以協助貴賓更深入了解研華並找到符合自身需求的數位轉型之路。