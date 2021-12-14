基辛格來台搶台積產能？分析師：來施壓

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）昨（13日）晚搭乘私人飛機抵達台灣，準備與台積電高層見面，外傳基辛格此次大動作訪台，是為了搶台積電的3奈米產能，但有分析師持相反看法，他認為台積電3奈米訂單已滿，很難再分給英特爾，且英特爾並沒有產品線能使用3奈米，此次基辛格來台，代表美國政府或英特爾來干擾台積電商業策略的可能性比較高。

基辛格昨晚採經濟泡泡模式訪台，預計待2天於15日上午離開，有外媒披露，基辛格結束台灣之旅後將前往馬來西亞，視察當地封裝廠，確保產能在新冠肺炎疫情威脅下能維持在高檔。

儘管英特爾及台積電都未回應此事，但外傳此次基辛格來台是為了搶台積電的3奈米產能，《ETtoday》報導，半導體分析師柴煥欣認為，英特爾目前並沒有產品線能跟上3奈米製程，且台積電的訂單早就被其他大客戶搶光，因此基辛格這次來台，背後可能是代表美國政府來和台積電做立場宣達甚至施壓。

此外，基辛格此次來台之所以備受矚目，在於基辛格才剛對外表示，台灣不是一個穩定的地方，而台積電有地緣政治風險，美政府應該要優先投資在當地晶片廠商等向台積電嗆聲，當時台積電創辦人張忠謀也回應，「英特爾規定65歲就要退休，而基辛格已經60歲，在他剩下的任期內很難把英特爾帶回巔峰。」

基辛格此次來台，經濟部長王美花證實將採經濟泡泡專案進行，但屬於企業行為，並不會與基辛格見面，「廠商若有經濟泡泡需求，會提計畫到經濟部，由經濟部審核完畢後送到指揮中心，經濟部會確保經濟泡泡落實。」



（中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

英特爾轟台不安全 跪求台積3奈米晶片

英特爾搶台積3奈米 外媒:恐與它爆衝突

台積三星被拐去 美狂蓋晶圓廠曝超大隱憂