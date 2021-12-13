英特爾CEO基辛格 晚間搭私人專機抵台

英特爾執行長基辛格13日搭乘私人專機，於晚間10時45分抵達桃園國際機場，下機後採取「經濟泡泡」防疫專案模式入境，預計將前往拜會台積電高層。

桃園國際機場國境單位13日晚間證實上述消息，英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）私人專機抵達桃園機場後，從環宇商務中心，採取「經濟泡泡」防疫專案模式入境，隨後前往下塌飯店。

據中央社引述外電報導，基辛格本周將訪台並拜會台積電高層主管，經濟部日前未正面回應，僅表示會在符合必要性、急迫性與對國家產業發展有重大公共利益的3大原則下，協助廠商申請「經濟泡泡」防疫專案。

經濟部長王美花13日上午出席「經部助攻5G搶占全球市場」記者會，會前答覆媒體詢問是否會與來台訪問的基辛格見面時指出，基辛格來台採企業專案申請，純粹是企業行為，她不會與他見面。

業界人士指出，基辛格此行主要是造訪台積電，可望與台積電董事長劉德音見面，並討論後續晶圓代工合作事宜。

業界人士指出，英特爾加快IDM 2.0策略進程，此次造訪台積電，除了既定的7奈米及6奈米、5奈米及4奈米等晶圓代工合作持續進行，應該會開始洽談3奈米先進製程的晶圓代工合作內容，而英特爾2023年將推出最強中央處理器（CPU）Meteor Lake，其中的繪圖晶片塊（GPU tile）可望委由台積電3奈米代工。