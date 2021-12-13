工業富聯Netflix擴大合作 攻智慧家庭影音

強攻智慧家庭影音巿場，相準數位影音內容快速發展，閱聽者的收視習慣由定點、定時、定頻，演變成為隨時、隨地、隨身，工業富聯擴大STB/OTT相關產品的出貨，經統計，2021年STB/OTT相關產品全球出貨量累計已超過6,000萬個，另為擴大戰力，工業富聯也在今日宣佈加入Netflix的Hailstorm Program合作計劃。

根據Business Wire 調查，2019年全球OTT市場已達到850億美元；2025年預計成長至1,942億美元。也有分析指出全球串流媒體訂閱用戶在 2025 年將達到 14 億人，相較於2019年足足成長一倍。新興內容/平業者利用雲端服務不受地理限制的特性，大量製作及傳輸影音內容給全球觀眾外，也陸續將觸角延伸至遊戲領域，創造更多雲端運算商機，也順勢帶動智慧家居基礎建設及各類型終端商品需求。

工業富聯副總經理劉鑽志表示，工業富聯投入STB/OTT產品研發及生產多年，目前全球年出貨量已超過6,000萬個，主要供給歐美各國及亞洲新興巿場。事實上，工業富聯與Netflix早在2016年即開始合作，將其導入我們的STB/OTT產品上；而今年與Netflix Hailstorm program擴大合作後，工業富聯製造的標準品將內建Netflix app，並提供客製化服務，協助客戶縮短認證時間，快速出貨給終端用戶，提升整體產品優勢。

劉鑽志強調，工業富聯加入Netflix Hailstorm program之後，將協同Netflix全球內容營運的優勢及其近期宣佈進軍遊戲事業及擴大目標族群之計劃，相信以工業富聯及母公司在影音產品研發能力與製造能量，將能相輔相成、取得雙贏，也期望透過雙方的加強合作，持續擴展更多服務。