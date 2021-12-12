晶圓代工資本支出概念股 明年看旺

半導體產能供不應求情況將延續到2023年，包括台積電、聯電、力積電、世界先進等晶圓代工四雄，2022年的擴產規模及資本支出均將創下歷史新高，其中，台積電加快3奈米產能建置，聯電及力積電擴增12吋成熟製程產能，世界先進提高8吋產能規模。法人看好家登、京鼎、帆宣、華景電等資本支出概念股2022年營運續攀高峰。



晶圓代工產能全面吃緊，晶圓代工四雄2022年接單滿載，訂單能見度直透下半年，而且晶圓代工價格全面調漲，因為客戶願意預付訂金及保證訂單，並預約未來2～3年產能的情況下，四大廠擴建新廠動作毫不手軟，2022年擴產規模及資本支出均將創下歷史新高。



受惠於晶圓代工四雄的資本支出大幅拉高，法人看好資本支出概念股2022年營運續創新高。其中，先進製程晶圓廠及先進封裝廠的建置，包括漢唐、帆宣、洋基工程、信紘科等廠務工程業者直接受惠，2022年在手訂單將續創新高。



台積電擴大極紫外光（EUV）及先進製程產能，極紫外光光罩盒（EUV Pod）供應商家登受惠最大。晶圓代工廠積極擴產，設備及備品供應商如京鼎、意德士、華景電等亦接單滿載，2022年營收及獲利可望續締新猷。



台積電2021年資本支出高達300億美元，2022年可望上修至330～350億美元之間，主要用於擴建Fab 18廠的3奈米產能、Fab 12廠的P9研發晶圓廠、Fab 14廠的P8特殊製程產線、竹南AP6先進封裝生產線等，而台積電在美國及日本的建廠計畫持續進行中。



聯電2021年資本支出達23億美元，2022年預期會上看30億美元，投資重心將放在擴建南科Fab 12A廠的P5及P6廠區28奈米及22奈米產能。力積電2022年加快苗栗銅鑼廠的建廠速度，該廠總投資金額超過新台幣1,300億元，而客戶早已預付訂金並包下產能。



世界先進2021年資本支出達新台幣85～90億元，法人預估2022年將突破100億元，全力衝刺8吋廠產能，包括晶圓三廠2.4萬片產能全部開出，晶圓五廠開始進行無塵室及廠務工程建置，完工後可增加每月4萬片產能，至於新加坡廠也有擴增產能計畫。