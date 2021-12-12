群聯：NAND明年Q2供不應求

NAND Flash控制IC廠群聯執行長潘健成預期，最快2022年第二季NAND Flash可望重新迎來市況回溫，群聯目前正全力向記憶體原廠搶貨，預期農曆春節後庫存缺口將高達220～240億元左右水準，希望能補足庫存缺口，在2022年迎來車用、電競、工控需求商機。



NAND Flash市場在2021年下半年因長短料及疫情復甦，市場需求開始走弱，連帶牽動價格開始進入修正，但潘健成指出，即便當前NAND Flash市場需求不如上半年市況熱絡，但記憶體原廠釋出的NAND Flash晶圓數量仍舊沒有預期中多，顯示NAND Flash原廠對2022年展望依舊相當樂觀。



潘健成指出，2022年NAND Flash市況可望持續成長的關鍵原因主要在於NAND Flash價格只要下跌，裝置端搭載容量就會明顯提升，甚至跌越多就會提升越多，舉凡5G、筆電／PC、資料中心及伺服器等傳統應用皆然，車載更是目前的新興應用。



潘健成預期，NAND Flash市場最快在2022年第二季就有望重新升溫，加上2022年NAND Flash控制IC因晶圓代工產能吃緊，屆時供給也會維持緊缺，就連NAND Flash產出也將不見得會大幅增加，因此屆時記憶體模組價格自然也將維持強勁格局。



潘健成表示，公司在2022年已經接獲大筆訂單，從電競、車用及工控等終端應用皆有，目前正向NAND Flash原廠積極爭取貨源，預期在2022年農曆春節的庫存缺口將高達220～240億元，希望記憶體原廠能提供更多貨源給予群聯。



事實上，由於NAND Flash製程提升對成本下降幅度有限，已經揮別以往2D世代的每年成本下降45％的榮景，加上國際原物料價格以及無塵室建置等成本，因此NAND Flash原廠為回收成本，開始將研發以及開拓市場資源大力投入高階市場，以維持毛利率，其他空缺出來的市場將由其他模組廠及控制IC廠拿下。



潘健成看好，由於群聯具備矽智財（IP）、控制IC、韌體（Firmware）及模組等全套整合能力，能夠有效替客戶壓低成本，因此有能力承接記憶體原廠大單，更是全球少數具備提供一條龍解決方案的供應商，未來將有機會擴大拿下車用、資料中心等高階市場訂單，替群聯帶來更龐大業績成長動能。