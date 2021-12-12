被宮廟主委耽誤的董座 拚出世界級散熱廠

今年十月，蘋果推出新一代Macbook產品，讓相關供應鏈廠關注度大增。這其中，已在供應鏈名單超過十年的雙鴻，是如何維持住競爭優勢，站穩產業領先位置？

一場廟會奇遇，如何造就一家十一年不敗的蘋果供應商？

過去一個月，全球「果粉」最興奮的消息，莫過於蘋果推出大改款的專業級筆電Macbook Pro，這款搭載蘋果自製的處理器，雖然效能號稱能「叭」掉市面上所有競品，但運轉時的溫度，卻能維持不當機的低溫，這背後關鍵的散熱零件，就是來自有望連續三年賺一個股本、躋身蘋果供應商超過十年的雙鴻。

你可能會很訝異，這家散熱技術連蘋果都買單的台灣科技廠，創立起點，卻是來自一個宮廟的廟會活動，雙鴻董事長林育申的創業路更是充滿起伏，他35歲就把公司推上櫃，後來卻一度寄情宗教，險些丟掉公司經營權。

轉行強攻散熱模組 接手雙鴻 35歲讓公司上櫃

時間回到1995年，當年的林育申，是個才退伍一年多、人在代理業龍頭聯強上班的年輕人。在一次廟會活動，他遇到了超眾創辦人吳惠然，在參拜過程中，吳惠然向他透露，超眾打算從原本鋁件加工的老本行，轉型做筆電的散熱模組，還計畫成立一個新的事業部，於是牽動了林育申想「轉行」的念頭。

「在聯強，都是在賣別人的產品，但我想要做自己的產品。」這個想法不斷在林育申腦中放大，廟會結束，他著手研究散熱產業，一個月後，他加入超眾，幫助吳惠然把超眾從一家五金廠，轉型為全球第一大筆電散熱元件廠。

四年後，林育申功成身退，接手剛創立不久的雙鴻，更往「做自己的產品」之路前進。他當時定調公司「兩路並進」發展策略，一是強化與筆電代工「一哥」廣達的合作，二是切入還不被筆電市場看重、但他評估在筆電市場頗具潛力的韓國品牌大廠三星。

這個策略後來奏效，雙鴻也從2002年開始，每年都能賺上至少半個股本。2005年，該公司掛牌上櫃，不久股價就衝破百元，當年持有雙鴻13％股權、年僅35歲的林育申，也搖身一變成為身價近4億元的億萬富翁。

太沉迷宗教忘公事 連虧13季 差點被拉下董座

只不過，太早財富自由，卻讓林育申漸漸醉心於宗教、寄情於山水，甚至一度擔任宮廟主委，幾乎心思都放在廟務上，經營公司的時間也就愈來愈少。

不僅如此，藝術品更是他當時另一生活重心，高僧字畫、宗教刺繡、上等玉石雕刻，都是他不會放過的收藏。

放任公司生長的結果，是雙鴻迎來了連續十三季的虧損，更痛失當年最大客戶、營收占比近四成的戴爾電腦訂單，這些事情，還讓雙鴻大股東們最後忍無可忍，決定發動經營權之戰，企圖將林育申拉下董事長寶座。

「那是我創業以來，最慘的時候，」林育申回憶，為了保住經營權，他決定先發制人，在股東們發難前，宣布董事會總辭、重新改選董事，接著再向幾位不滿的董事表示，「我說照市場行情價收（董事持股），但他們不敢。」這個奇招，最終也讓他守下經營權。

成功解除經營權危機後，林育申猶如大夢初醒，重新把時間重心放回公司經營，他開始從採購、庫存到生產良率，一個環節一個環節親自監管，還一家一家客戶親自登門拜訪，藉此重塑客戶關係，前前後後花了整整一年，才終於讓雙鴻重回損平狀態。

挑戰不可能拚重生「魔王級」蘋果認證長達11年

但要讓公司重生，光是損益兩平是不夠的，抱持著開發客戶就是要「挑最難的打」的他，決定以打入蘋果為第一目標；然而，接觸到這家對零件品質挑剔到堪稱「魔王級」的客戶，讓當時已投身散熱業近十年的他，才真正開了眼界。

譬如，蘋果除了要求當時業界用最薄、最少的散熱材料，達到它要求的散熱效果外，甚至，對於平時裝在筆電裡、消費者更不會親眼看到的散熱模組，它還會要求供應商噴漆上色，而且只要顏色噴得不均勻，就會被退貨。

為了挑戰不可能，雙鴻專門服務蘋果的團隊，一群人經常奮戰到半夜三點，過不了蘋果的標準就繼續做。雙鴻研發處副總經理陳志偉說，這當中最難的，在於更薄的尺寸，就愈難做到愈好的解熱，團隊只能從結構、材料上不斷嘗試。

更苛刻的挑戰，在於對初始製造良率的要求。「蘋果的生意難在於，你要在前三個月內就把量衝出來！」林育申解釋，由於蘋果產品的銷售高度集中在開賣前三個月，因此若無法在量產初期迅速拉高良率，等到三個月過去才慢慢調整良率，就會錯失商機。對想要攻進蘋果供應鏈的雙鴻，這是絕不可忽視的部分。

就這樣拚了一年，雙鴻終於在2010年正式取得蘋果認證，開啟在「蘋果供應鏈」長達11年的旅程。而被蘋果認證的名聲，後來讓雙鴻重新取得戴爾的訂單，承接該品牌電競筆電的散熱模組，雙鴻就是從那時開始，一路搶下微星、華碩的電競筆電散熱訂單，最後成為電競散熱模組的龍頭廠。

事實上，這些年來自紅色供應鏈的威脅從未停過，但雙鴻仍穩站在蘋果主要的供應商位置，林育申解釋，這是因為散熱元件的門檻一直被拉高，像早期筆電的散熱模組，厚度是1英寸（2.5公分），但現在得做到10公釐（1公分）的薄度，技術不在領先群的中小型公司，根本無法追上與雙鴻的技術鴻溝，「所以（散熱）陸資廠都沒有成功進來（蘋鏈）過！」

積極投資新應用 VC、水冷散熱需求往上

業界人士觀察，相較於同業奇鋐的產品線多元，雙鴻更為聚焦，也更積極投資新應用。不只在新型散熱元件超薄均熱板（VC）產能布建高於同業，同時在伺服器應用的水冷散熱上，也展開和台積電的研發合作，卡位新技術商機。

關鍵在於，對晶片來說，高溫的影響，最直接就是會縮短晶片的壽命。這對一開就是二十四小時不間斷、還得維持數年運轉的伺服器而言，影響更巨。為了滿足伺服器運作穩定，同時追隨晶片效能愈來愈高、溫度愈來愈高的狀況，散熱元件的重要性不言可喻。

這也使得散熱市場的未來性，被看好仍有高度成長空間。凱基投顧資深副總經理向子慧分析，電腦、伺服器、網通等領域的散熱需求還在往上，手機產品方面，預估大廠三星將在明年首度採用VC，將帶動雙鴻布局該產品以來，最大出貨量需求。

談起VC布局，林育申坦言，貿易戰開打，重要客戶華為的殞落讓雙鴻在VC的發展被迫放緩。所幸，少了VC訂單的狀態下，雙鴻仍繳出獲利持續成長的成績，讓他談起這段往事，不免感慨，「你就知道，我們本來該要有多好。」

只不過，全球原物料上漲，以及筆電需求後續的變化，讓元大投顧也出具報告提醒，這恐讓雙鴻的毛利率表現承壓，須留意獲利下滑風險。

熬過公司連續虧損、差點被搶走經營權的窘境，現在的雙鴻，已是有望連續三年賺一個股本的公司，林育申笑說，就像他愛看的《孫子兵法》，「不給自己留後路，要打贏、要全勝！」就是他與雙鴻置之死地而後生的心法。

延伸閱讀

彰化窮小子 變身蘋概股散熱大王

精英公司壓過灰天鵝 股市無愁 ——兼論優質散熱廠超眾

「得EV者得台灣，得充電站者得EV！」 電動車大潮來襲 國內停車場布局充電站大戰開打