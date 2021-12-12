大頻寬帶動 資策會曝2022年網通五大趨勢

資策會產業情報研究所（MIC）指出，2022年網通產業發展主軸為「大頻寬」，這將牽動五大趨勢發展，包含「低軌衛星商用」、「5G新標準制定影響」、「手機影像規格突破」、「行動核心網路上雲端」與「OTT大廠推自有電視機」。

趨勢一：低軌衛星發展帶動新產業成型，臺廠同步受惠

資策會MIC表示，2022年將是低軌衛星商用服務發展元年，國際主要營運商Starlink與OneWeb持續布建「星系」，用戶規模的成長將帶動相關聯網終端需求。為了支持商用服務推展，營運商將加速與設備供應鏈合作，擴大衛星/地面設備製造與零組件採購，資深產業分析師徐子明指出，臺灣已有多家廠商切入主要低軌衛星業者供應鏈，針對地面設備，以用戶終端的天線、Wi-Fi路由器等OEM組裝，以及PCB、射頻元件等製造為主；衛星部分已切入部分零組件製造供應，隨著更多國家邁入商用，臺廠將同步受惠。

趨勢二：5G新標準驅動整體產業升級與多層面數位轉型

2022年網通技術觀測點為5G的新標準制定，影響性在於將推動整體產業升級，以及多層面的數位轉型。資策會MIC表示，3GPP Release-17（R-17）標準將於2022年6月制定完成，目標是在工業物聯網、各類垂直產業應用，以及大規模連接低功耗設備場景等領域繼續演進與增強。下一個關鍵為2023年3月制定完成的R-18，將從垂直產業技術進一步往個人/家庭技術擴展，項目包含觸覺網路、個人物聯網、5G智慧家居與5G智慧電網等，除了提升消費者的沉浸體驗，更涵蓋能源、交通、製造、媒體與醫療等多領域。資深產業分析師徐子明表示，未來垂直領域廠商將可依應用場景的需求級別，導入輕量或完整的5G技術方案，除此，5G技術應用發展將開始從主體為產業應用，擴展到社經需求與家庭／個人智慧連網，引領個人層面的數位轉型。

趨勢三：手機影像規格突破，邁向專業級相機水準

2022年網通產品面的關鍵趨勢為智慧型手機影像規格的持續升級，包含低光源拍攝、更大感光元件、連續光學變焦、自動對焦以及高穩定度等功能的強化，消費者可持手機拍攝專業級相機影像，甚至拍攝8K影片再結合5G網路進行線上直播，預期能吸引更多影音直播主與社群分享愛好者。資策會MIC資深產業分析師徐子明表示，此趨勢將帶動影像處理軟硬體升級，並大幅推動CIS、ToF、RGBW等影像感測器以及AI軟體演算法的優化。更多手機品牌廠跨業合作是另一觀測重點，為了發展差異化產品優勢，品牌廠將與專業相機廠、晶片商在鏡頭技術與客製化ISP晶片進行更多合作。

趨勢四：電信營運商把行動核網搬上雲端，發展新服務

在網通服務面向，2022年最值得關注「行動核網搬上雲端」趨勢。資策會MIC表示，國際大型電信營運如美國AT&T、Dish與西班牙電信（Telefonica）皆陸續宣布將行動核心網路系統搬上AWS、Azure等大型雲服務業者的雲端環境，AWS更率先宣布推出專網服務。資深產業分析師徐子明表示，主要是行動核網上雲端將有機會為電信營運商降低資本支出（CAPEX）甚至營業費用（OPEX），提升彈性組網能力，為更多消費者、企業用戶提供新型態的數據服務。未來須觀察AWS進入電信服務市場後，可能分食電信業者後續的公網與專網商機，兩類業者的競合關係將更受矚目。

趨勢五：OTT大廠以硬帶軟，推自有電視機「多重連結」用戶

2022年網通產業商業模式面，最值得關注OTT服務與用戶收視習慣的交互連動，已改變全球付費電視市場版圖，而為了綁住消費者，大廠開始推出自有品牌電視機。資策會MIC表示，大頻寬帶動OTT服務，Netflix、Hulu與Disney等串流影視業者皆透過創新商模與獨家內容不斷吸引用戶，資深產業分析師徐子明以美國兩大傳統與新興OTT業者Comcast與Amazon為例，兩者皆在機上盒之外推出自有電視機，目的是與客戶進行更多重的連結，包含在後台增加內容談判、服務綑綁與銷售通路，增進對自有平台、軟體開發與廣告推播的主導權，更可將上述後台整合的成果呈現給消費者，提升用戶在服務方案、內容種類與互動操作的滿意度。

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