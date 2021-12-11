能耗雙控掀缺料危機 導線架三雄吹漲價風

能耗雙控再掀缺料危機 導線架三雄 吹起漲價風

在中國執行「能耗雙控」政策下，因此掀起市場新一波缺料危機，IC封裝用導線架呈現供不應求，台灣導線架三雄廠已經宣布調漲新一波報價。

隨著全球汽車產業陸續加快，朝向電動車、自駕車發展方向大步前進的速度。歐盟已正式提案，將於二○三五年，全面禁止搭載內燃機的汽車新車銷售到市場。美國亦已設定電動車銷量於二○三○年前，占整體新車銷量達四○％目標，預期將因此帶動於電動車系統中，扮演電流傳遞、充放電過程關鍵角色的GaN、SiC功率元件，出貨進入高速成長期。

伴隨電動車、車用自駕輔助系統、5G基地台等新應用潮不斷加溫，因而帶動市場對包含氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)等寬能隙材料第三代化合物半導體，以及IC晶片、元件與模組生產過程中，不可或缺的電子導線架的強勁需求。

同時，包含英飛凌(Infineon)、安森美(On Semiconductor)等車用半導體晶片、元件IDM(整合元件製造)廠，正全力衝刺出貨增量，產業界界、市場人士預期，IC晶片封裝過程所不可或缺的導線架，台廠三雄－順德(2351)、界霖(5285)、長科*(6548)，後市營運將可獲得正面成長動能挹注效應。

順德Q2毛利率重返兩成以上 Q4產品報價將調漲雙位數

台灣功率導線架龍頭廠順德(2351)，先前已於今年第二、三季調漲產品報價，順利帶動第二季毛利率重返二○％以上水準。

順德今年前三季營業總收入八一．一七億元，稅前淨利為八．七六億元，本期淨利六．八一億元，歸屬於母公司業主淨利為六．四六億元，前三季EPS三．五五元。

隨著主力客戶增強下單力道，順德第四季營運有望受惠轉強！順德表示，主力客戶英飛凌(Infineon)拉貨力道正逐季轉強；另一方面，意法半導體(STM)亦計劃於第四季推出車用新產品，料將可陸續貢獻營收，預估順德第四季整體接單規模可望見到季增。

順德的主力電子客戶Infineon，近期位於馬來西亞的工廠，伴隨員工二劑疫苗接種率的提升，已陸續復工生產晶片，對順德的提貨力道，因此可望開始逐季回升。

順德另一家主力電子客戶廠STM，第四季計劃推出車用新產品問世，加以其他往來IDM客戶：威世(Vishay)、安森美(On Semiconductor)、安世(Nexperia)等，持續提升對車用、5G等應用需求，預估順德第四季整體接單量有機會較第三季增加。

法人機構認為，順德主要IDM大廠客戶，對第三代半導體產品應用領域大多有所涉獵，後市有望伴隨客戶、產業市場需求，進一步推動業績成長向上。

展望後市，市場法人指出，順德可望於第四季再度調整產品報價，且報價漲幅將可達二位數，加以旗下多款新品皆預計於第四季試產，有望推升順德第四季營收業績與第三季持穩水準。

界霖看好四大應用板塊後市 法人看好第四季營收續創高

台灣導線架專業廠界霖(5285)董事會通過今年前三季合併財務報告：前三季營業收入四七．六八億元，營業毛利八．二八億元，營業利益四．七九億元；稅前淨利四．七一億元，本期淨利三．六八億元，歸屬於母公司業主淨利三．六八億萬元；界霖今年前三季EPS為三．八五元。

隨著全球汽車產業，正加快朝著「電動車」、「自駕車」的方向大步前進，歐盟已正式提案將於二○三五年，全面禁止搭載內燃機引擎的新車上市銷售，美國亦設定電動車銷量於二○三○年前，占整體新車銷量達四○％比重的目標，預期將因此帶動電動車系統中，扮演動力源轉換、傳送關鍵角色的SiC、GaN功率半導體元件，進入出貨高速成長期，導線架廠界霖預料將可直接受惠。

界霖看好「四大應用」領域，將可持續推動功率導線架強勁需求：(一)全球「5G基地台」建置需求，腳步正持續加快，國際IDM廠因而擴大對界霖導線架採購規模；(二)「電動車」出貨持續放量，順勢帶動「車用功率元件」市場需求爆發，界霖已獲得IDM廠尋求合作簽訂長約，中國山東濟南界龍廠，已獲得認證，今年開始大量出貨；(三)中國政府鼓勵採用「直流變頻」白色家電，界霖「功率導線架」應用於變頻壓縮機內的IPM(智慧功率模組)，直接受惠市場所需；(四)GaN、SiC等第三代化合物半導體，已開始進入市場應用，包含：電動車電力系統、電信基建、工業及航太裝置等應用板塊已大量導入，有助界霖進一步拉升「功率導線架」市占率。

另外，本次中國大限電開始前，導線架廠即已拍板決定於第四季再度漲價。法人機構認為，於限電政策制肘下，導線架市場恐將更加供不應求，產品報價也將因而更具調漲向上空間，因此看好界霖第四季營收業績，有望續創新高。

長科*獲IDM廠訂單加持 能見度直達二○二三年

導線架大廠長科*(6548)，董事長黃嘉能於法說會上指出，QFN導線架市場供不應求，非QFN導線架部份，來自於IDM廠的訂單，能見度已直透達二○二三年，後市將啟動大規模擴產計畫以因應客戶的強勁需求。

隨著電動車、5G、人工智慧(AI)等應用板塊加速數位轉型，IC晶片供不應求市況恐將延續至二○二二年後，IC封裝關鍵材料「IC導線架」嚴重缺貨，價格於下半年大漲，客戶已開始積極洽簽拉貨長約，以進一步確保供貨產能無虞。

導線架廠長科董事長十一月下旬曾預估指出，全球半導體產業明年景氣正向樂觀，明年為半導體市場短缺的一年，同時也是供應吃緊的一年。由晶圓代工產業的角度來看，長科表示，晶圓廠新建產能最快須待到二○二三年下半年才會成功開出，明年度新增產能規模有限。

以半導體封測廠角度而言，長科*指出，封裝廠今年仍持續開出新增產能；今年底與年初時相比之下，產能預估可見到一○％至二○％成長增幅，預估封裝產能明年可持續往上擴增。

長科表示，雖然市場需求未變，隨著封裝產能的擴充，封裝廠產能利用率可能因而先行回檔，市場難免因此出現雜音；但長科認為，市場及產業景氣並未如原本想像中悲觀。

以封裝原材料角度而言，長科*表示，主要封裝材料有：封膠樹酯、載板、導線架。長華集團代理日本住友的封膠樹酯，全球市占率逾四○％，現在供給正吃緊，尚未見到明顯景氣反轉跡象。

長科表示，住友明年將新增六○○噸產能，但重要供貨順暢度關鍵為原料能否順利補上；先前三個月因海運運輸遭遇塞港困境，來料因此不順，封膠樹酯因而供應吃緊，但長科預期，明年產量有望緩步擴增，惟供應吃緊市況依舊不變。

為有效滿足市場客戶強勁需求，長科已啟動「大擴產計畫」，預定未來三～五年，資本支出將投資新台幣三○～四○億元。長科將逐步擴增「蝕刻」產能規模，預計今年總產能五六○○萬條，明年增加六四○○萬條，二○二五年時，將上看達一．三億條。

長科*預期整體QFN市場市占率，可望自二○二○年一○％，於二○二五年攀揚至三○％；整體導線架市占率目標，自二○二○年的一一％，上看至二○二五年的三○％。

儘管產業界、市場人士，對半導體市場第四季景氣展望，開始出現不同看法雜音，但長科仍維持對營運樂觀的看法；法人機構預期，長科季度營收仍可再創新猷。

（文章來源：理財周刊；文/李彥緯）

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