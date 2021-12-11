聯發科（2454）10日公告11月合併營收達450.39億元，較去年同期成長34.3％，為單月營收歷史第三高，符合市場預期。雖然智慧型手機生產鏈仍面臨長短料問題，但以聯發科在手訂單來看，第四季應可達到1,206～1,311億元業績展望高標，全年可望略優於營收展望中位數4,907億元。

聯發科11月合併營收達450.39億元，月增20.4％，年增34.3％，改寫單月營收歷史第三高。累計今年前11個月合併營收4,472.12億元，較去年同期成長54.4％，為歷年同期歷史新高。

聯發科預期，第四季合併營收介於1,206～1,311億元，與第三季相較季減0～8％，但較去年同期成長25～36％，平均毛利率將提升至46～49％。以聯發科10月及11月營收表現，以及12月在手訂單出貨動能來看，第四季營收可望達業績展望高標。

法人指出，聯發科針對高階5G智慧型手機打造的4奈米天璣9000系列晶片，運算核心架構已與競爭對手並駕其驅，而且年底可望開始出貨，受惠於高階產品市占率的擴張，聯發科今年全年營收，可望略優於先前預期的全年營收中位數4,907億元，年度營收再寫歷史新高，全年獲利可望挑戰賺逾6.5個股本。聯發科不評論法人預估財務數字。

聯發科天璣9000系列5G手機晶片開始出貨，搭載該晶片的終端裝置會在明年第一季問世。